Domek, který ještě před pár lety sloužil drážním signalistům, v poslední době chátral a byl nevyužitý. Poloha vedle závor a předurčení k drážnímu využití navíc nedávaly příliš možností na jeho nové uplatnění. I proto skončil před několika dny v ruinách.

To však neuniklo místním, kteří o domku diskutují pod snímky zbořeniště na sociální síti. „Já tam chodila každý měsíc s plánem směn. No jo, pokrok se zastavit nedá. Je už to dávno,“ povzdechla si Olga Balsánková. „Jaaj, tady jsem se zaučoval na signalistu. Možná tam zůstal můj hrníček s krtečkem,“ přidal další nostalgickou vzpomínku Lukáš Trejbal.

Po drážním domku vedle závor ve Zbožské ulici už nic nezbylo. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Na druhou stranu většina diskutujících uznává, že jiné řešení pro nevyužitou drážní boudu nebylo. „Bouda by chátrala. Dřív tam byl výhybkář, závorář. Nenapadá mě nic, žádné využití. Kdyby to šlo využít na něco, tak už někdo přišel s nějakým nápadem,“ přemýšlí Balsánková.

Chvílemi se však diskuse stočí i na nedaleké nádraží Nymburk město. Tedy populární místničku. „Místnička už je také nádraží na průjezd. A to jsem mnoho let jezdila od Jičína na toto nádraží. Snad ho časem také nezlikvidují,“ píše Věra Bartošová. „Mě mrzí, že je nevyužitá ta nádražní budova. Před lety ji tak hezky zrekonstruovali a nic se tam neuchytilo, aby to prosperovalo. Škoda toho místa,“ přidává svůj hlas Radka Záveská.

Diskutující se shodují, že drážní domek vedle přejezdu byl součástí historie města. Jeho čas se však definitivně před několika dny naplnil a jiné řešení se nenabízelo.