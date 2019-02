Nymburk /GALERIE/ -Festival dračích lodí Dragonfest 2011 se jednoznačně povedl.

Pořadatelé jsou nadšení a mluví o tom, že konečně našli místo v Nymburce na Labi, kde jim to maximálně vyhovuje. „Je to perfektní flek, na špičce pod hradbami, líbilo se to nám i účastníkům dračích lodí, což jsou různé partičky, firmy, organizace,“ popsal jeden z organizátorů a člen Dragonteamu Nymburk, který vloni vyjel 1. místo v čínském Macau.

Na 7. ročník se přihlásilo celkem 33 posádek, kdy všechny jely minimálně 3 jízdy. Mezi týmy jste mohli potkat známé z Nymburka, Sadské, Městce, ale i známé z divadla či televizní obrazovky. Jednu z posádek totiž tvořili herci Divadla Radka Brzobohatého. „My máme sport rádi, možná dnes nevyhrajeme, ale na divadle bychom třeba zase nad některými vyhráli my,“ smála se herečka Hana Gregorová.

Počasí se také vyvedlo na jedničku s hvězdičkou, a tak se někteří dokonce koupali. Posádka Dým týmu se ale koupat dobrovolně nechtěla. Jejich loď se převrátila, když do nich najela loď ve vedlejší dráze. Závod se opakoval.

„Tak jsme vám předvedli divadlo. Ale jsme unavení, tu nešťastnou jízdu jsme do toho dali všechno,“ okomentoval člen Dým týmu Michal Brabec.

„Nepovídejte a pádlujte,“ povzbuzoval lodě s drakem moderátor celé akce Radim Keith.

Pojďme k výsledkům. V kategorii ŽENY vyhrála posádka Druhá míza, na druhém místě skončily Dýmovnice a třetí Krutý z rána.

Kategorie MIX ověnčila posádku Gymnastika Poděbrady, druzí byli VAK Nymburk a třetí VAK mladší.

Konečně v kategorii OPEN vyhráli Tsunami, na druhém místě se umístila loď Metrostavu a třetí skončil Namydlený blesk.

Jen k rekapitulaci míst. Dragonfest se jel u Tyršáku a pak se na několik sezón usadil na hasičském hřišti.

Letošní premiéra na špičce pod hradbami zřejmě zahájí novou tradici tohoto festivalu.