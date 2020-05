Projekt, který měl v Poděbradech pokrýt část veřejných prostor připojením k wifi síti zdarma, místní radní chtějí ukončit. Město odmítne grant v maximální výši 15 tisíc eur z důvodu finanční náročnosti na rozpočet města v důsledku nouzového stavu. K uskutečnění stejného projektu se původně přihlásil i sousední Nymburk. Ten ale oznámil odmítnutí dotace už před několika měsíci.

ilustrační foto | Foto: archív Deníku

Projekt měl pomoci připojit část venkovních i vnitřních prostor českých měst k wifi síti, k níž by připojení bylo zdarma. Tyto služby nabízí část evropských měst už několik let. Jenže zmíněný projekt údajně klade velké finanční nároky na samotná města, a to nejen v rámci jeho vybudování, ale také každoročních nákladů.