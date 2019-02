Problémy s nedostatkem policistů řeší také okresní ředitelství v Nymburce. V současné době chybí podle tabulek na okrese 47 policistů, další výpovědi má vedení na stole.

Ilustrační foto | Foto: Petr Bělka

Nymburk - Další vlna odchodů policistů ze služby se chystá na Nymbursku. Přitom už teď jich chybí skoro padesát. „Opravdu se nechci dožít hořkého konce ve službě,“ říká jeden z policistů, který u policie slouží více než 30 let a je rozhodnut v letošním roce odejít.

Nejistota, nekomunikacea papírování

Co je příčinou odchodu policistů? Řada z nich má strachz chystané reformy, která se má odehrát v letošním roce.V jejím rámci dojde k radikálním změnám jak ve vedení, tak u řadových policistů. Například operační střediskov Nymburce by mělo zaniknout a přejít do Kolína, kde by mělo vzniknout takzvané oblastní centrum, které by kromě Kolínska a Nymburska obhospodařovalo také Kutnohorsko.

Samotným policistům se ale podobné kroky nelíbí. „Nastane zmatek. Operační nebudou mít místní znalost terénu, a může se stát, že k některým případům budou hlídky posílat v podstatě naslepo. Vezměte si jen shodu názvů některých obcí na Kolínsku a Nymbursku,“ říká policista, který si nepřál být jmenován.

Dalším důvodem je samotná komunikace uvnitř policie. „Nikdo se s námi o ničem nebaví. Dokonce ani už schválené věci nám do očí nikdo z vedení neoznámí. Nakonec se to dozvíme třeba od novinářů. To je pro mě nepochopitelné,“ stěžuje si policista.

Policisté se bojí i významného snížení platů. Nikoliv přímým snižováním mzdy, ale nenápadným zvyšováním nároků ve službě a možného razantního snížení výslužného. Tedy peněz, které dostávají policisté po určitých odsloužených letech při svém odchodu. „Dneska nikdo neví, jak to s penězi bude za pár měsíců. Proto ti relativně starší a zkušenější volí okamžitý odchod, dokud mají jistotu současného výslužného.“

Jak ze současné situace ven? „Uznávám, že reforma je potřeba. Jenže musí se odvíjet od policistů na obvodních odděleních, kteří jsou pilířem policie. I ti musí být za svoji práci zaplaceni a také na těchto postech musí být kvalitní jednotlivci. Ne, že se okamžitě snaží udělat kariéru,“ uvedl zástupce nymburského policejního ředitele Jaroslav Novák.

Podle jeho slov je problémem také nadbytečná administrava. „Příklad. Přijde člověk, který tvrdí, že ho pronásledují mimozemšťané. Každý člověk uzná, že je to nesmysl. My musíme dokázat, zdokumentovat a zpracovat, že tomu tak není a policisté tak ztrácí čas věnovat se opravdu důležitým věcem. Místo, aby ho, lidově řečeno, za deset minut vypakovali.“

Výpovědi dalo vedení dopravky

V Nymburce je veřejným tajemstvím, že chystané odchody se týkají převážně vedení Dopravního inspektorátu. Ke konci března by údajně měli skončit šéf dopravky Miroslav Soukup, jeho zástupce Jaroslav Fríbl i šéf nehodovky Zdeněk Gajdoš. Otázkou zůstává, jak bude klíčové oddělení a zejména bezpečnostní situace na silnicích Nymburska vypadat třeba už na apríla…