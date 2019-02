Lysá nad Labem - Rekonstrukce nadjezdu, oprava silnice z Litole do Starého Vestce, opravy na dálnicích D10 a D11 a rovnání jiřické zatáčky zkomplikují lidem z Lysé a okolí dopravu do Prahy.

Dlouho očekávaná rekonstrukce nadjezdu mezi Lysou a Litolí nebude letos jedinou velkou dopravní stavbou, která výrazně ztíží lidem každodenní cestování do práce. Na jaře se chystají opravy dálnice od Prahy až po Benátky a dálnice z Černého Mostu po Jirny včetně nadúrovňové křižovatky na Černém mostě. Kraj se chystá položit nový asfalt mezi Starým Vestcem a Litolí a na podzim by se měla rovnat nechvalně proslulá jiřická zatáčka.

Prozatím není úplně jasné, v jakém harmonogramu budou stavební práce postupovat, takže nelze předjímat, nakolik lidem ztíží každodenní cestování autem za prací do Prahy.

Komplikace na dálnicích do Prahy

Ať už jsou ale lidé zvyklí jezdit do Prahy po hradecké dálnici nebo po dálnici D10 od Benátek či Brandýsa, musejí se připravit na zácpy a kolony, které začnou už na jaře. Ředitelství silnic a dálnic startuje s opravou přetížené vozovky kolem Brandýsa nad Labem a bude pokračovat až k Benátkám nad Jizerou. Zatím ovšem pouze ve směru z Prahy.

Na jaře by měla začít také velká rekonstrukce dálnice D11 od Černého Mostu až k osmému kilometru. Týká se to i nadúrovňové křižovatky na nájezdu na obchvat Prahy na Černém mostě.

Rovnání jiřické zatáčky

Lidem dojíždějícím do Prahy z Milovic, kteří jsou zvyklí na dálnici D10 najet u Benátek nad Jizerou, navíc od podzimu dopravu ztíží práce na jiřické zatáčce. Tu chce kraj kvůli opakovaným nehodám narovnat.

„V současné době se připravuje projektová dokumentace na změnu tvaru oblouku této silnice. Předpokládáme, že by úprava silnice měla být připravena k realizaci na podzim letošního roku. Do té doby bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení,“ uvedla Helena Frintová, mluvčí krajského úřadu. Jak přesně kraj dopravu na místě vyřeší, zatím není jasné.

Most v Sojovicích

Pokud by výrazně zhoustl provoz přes Sojovice, mohly by nastat komplikace i tam. Po úzkém, více než sto let starém mostě neprojedou dvě auta vedle sebe. Podle informací z krajského úřadu by ale nový most přes Jizeru, po kterém budou moci auta jezdit v obou směrech, měl být hotový už na podzim.

Oprava silnice ze Starého Vestce po Litol

Kdyby se obyvatelé Lysé a Milovic chtěli do Prahy vydat po hradecké dálnici, od půlky dubna budou muset koleje překonat až ve Stratově. Nadjezd přes železnici mezi Lysou a Litolí totiž v dubnu firma srovná se zemí a než postaví nový, potrvá zhruba rok a půl. Objížďka povede přes Stratov a Ostrou.

Nicméně i přes Stratov a Ostrou nakonec přijedou na silnici vedoucí po mostě přes Labe do Starého Vestce. A právě tu ještě letos čeká pokládka nového asfaltového povrchu. „Ještě řešíme, jak přesně bude případná uzavírka vypadat. Tím, že v Lysé a okolí plánujeme několik staveb najednou, to bude trochu složitější. Ale vynasnažíme se, aby případná uzavírka trvala jen nezbytně dlouhou dobu a byla pro občany co nejpohodlnější,” říká Aleš Čermák, náměstek pro oblast investic z Krajské správy a údržby silnic ke zmíněné opravě. Není ani jisté, kdy přesně plánovaná akce začne. Není ani úplně jisté, zda skutečně začne letos. Podle mluvčí krajského úřadu Heleny Frintové ale bude trvat zhruba půl roku.

Zpoždění vlaků

S obtížemi se ale budou muset vypořádat i ti, kteří jezdí do Prahy vlakem. Kvůli bourání a opravám nadjezdu přes železnici mezi Lysou a Litolí budou zřejmě také vlaky nabírat zpoždění.

Výluky začnou už v březnové přípravné fázi, dříve než nadjezd uzavřou. „Většinou se bude jednat o několikahodinové výluky a většina jich bude směrována do nočních hodin. V průběhu samotné demolice bude pravděpodobně zastaven provoz v celé stanici na maximálně tři dny,“ upřesňuje mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.