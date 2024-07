Uzavřený úsek

Původní informace hovořily pouze o „přechodné úpravě provozu.“ Až konkrétní dotazy vedly ke zjištění, že půjde o kompletní a celoprázdninovou uzavírku. Ve směru od náměstí bude značka zákazu vjezdu umístěna na úrovni hračkářství v komplexu Eliška. Součástí uzavřeného úseku bude odbočka do Eliščiny třídy a odbočka k Základní škole Tyršova. Z druhé strany, tedy při příjezdu od železničního přejezdu, bude značka zákazu vjezdu umístěna zhruba na úrovni kina Sokol.

Část Tyršovy ulice od náměstí ke kinu bude celé prázdniny kompletně uzavřena. Objížďka povede přes celé centrum Nymburka. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Co to v praxi znamená? Při příjezdu od sídliště bude poslední možnou odbočkou z Tyršovy ulice ta do ulice Velké Valy. Průjezdný bude ještě úsek kolem vyústění ulic Malé Valy a Hradební, ale první z nich je jednosměrná v opačném směru a do druhé mají zakázaný vjezd auta i motocykly. Na náměstí bude jedinou možnou odbočkou ta na parkoviště před Záložnou a radnicí.

Objízdná trasa

Objízdná trasa tak povede přes celé centrum Nymburka především po Boleslavské třídě. Ve směru od kamenného mostu tak řidiči, cyklisté i motorkáři budou muset projet náměstí, dále po Boleslavské třídě kolem řeznictví Řehák, nemocnice a na druhém kruhovém objezdu u policejního ředitelství se dát vlevo kolem bazénu. Pak mohou řidiči pokračovat Zbožskou ulicí přes přejezd přímo mezi obě sídliště, nebo zahnout do Purkyňovy ulice a vrátit se na otevřený úsek Tyršovky. Plánek s objížďkou, která bude platit i pro linkové autobusy, najdou zájemci za textem.

Podle informací z radnice by kolem uzavřené části silnice v Tyršově ulici měl být umožněn průchod pro chodce. Takže například cesta z náměstí do Zmrzlinárny by chodcům měla být umožněna.

A co přesně se na uzavřeném úseku silnice bude dít? „Jedná se o úplnou uzavírku, bude se realizovat nová zvýšená křižovatková plocha,“ uvedli úředníci z radnice.

Komplikace i v Purkyňově

Omezení čekají i v části Purkyňově ulice. Konkrétně v té navazující na Tyršovu. Z pohledu od Tyršovy ulice po levé straně bude uzavřen chodník a část ulice. „Z důvodu pokládky kabelu nízkého napětí pro č.p. 1266/1 bude uzavřen chodník sousedící s ulicí Purkyňova od 1.7. do 1.8. a silnice po polovinách od 8. do 15. července,“ uvedli zástupci radnice.