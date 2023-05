Právě tento úsek chce firma podle informací Deníku opravit v letním termínu. Většina prací by se měla vejít do období letních prázdnin.

Osm týdnů

V případě oprav zmíněné části Boleslavské třídy půjde vlastně o dvě akce v jednom termínu. Silnice je ve vlastnictví kraje, který objednával jak opravu samotného nadjezdu, tak nyní zajistí i zmíněnou opravu povrchu. Kraj zatím nezveřejnil přesné informace týkající se data uzavírky a stanovené objížďky. „Tyto práce by měly proběhnout v rámci osmi týdnů,“ uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Zálivy a přechody

Město se v rámci stejné uzavírky, kdy se bude dělat nový asfaltový koberec, do akce připojí s vybudováním zálivů a speciálních záhonů. Pro řidiče bude mít akce mimořádný přínos v tom, že by měli mnohem lépe vidět při příjezdu na Boleslavskou třídu z vedlejších ulic. Dlouhodobě si totiž stěžují na neudržitelnou situaci při výjezdu například z ulice V Kolonii, kde při pohledu doleva vidí pouze řadu parkujících aut a jen krátký úsek Boleslavské třídy. Vjet na hlavní silnici ve špičce je často velmi riziková záležitost. To by měly úpravy okrajů vyřešit.

Kromě toho město vybuduje na několika místech i bezpečné přechody. „Úsek Boleslavské třídy od nadjezdu ke kruhovému objezdu je velmi frekventovaný a v současné době nepřehledný. Denně se těmito místy pohybují děti z okolních škol, a nejen ony jsou pro auta špatně viditelné. Proto jsme se rozhodli pro vybudování bezpečnějších a přehlednějších přechodů,“ řekl místostarosta Bořek Černý.

Na úpravy požadované nymburskou radnicí už rada schválila zhotovitele. Část oprav s přechody a zálivy vyjde na zhruba 3,5 milionu korun.