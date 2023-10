/FOTO, VIDEO/ Oslava chlapcových třináctých narozenin je v plném proudu. Přichází hlavní dárek od tatínka. Teenager dostává vysněnou elektrokoloběžku. A zatímco rodiče a blízcí dál slaví, mladík si jede koloběžku vyzkoušet. Bez helmy a další ochrany pro případ pádu. První jeho vyjížďka je však zároveň poslední, chlapce srazí auto.

To je kostra scénáře preventivního klipu, který se před pár dny natáčel v Nymburce a Poděbradech. Zatímco fiktivní oslava se odehrává na zahradě Staré pošty v Tyršově ulici, samotnou nehodu a akční příjezd záchranářů točil štáb u cyklostezky nedaleko občerstvení U Lupiče v Poděbradech. Klip byl natočen za účelem prevence a důrazného varování mládeže před neopatrnou jízdou na elektrokoloběžkách. Právě na Nymbursku se nový fenomén výrazně podepsal na statistikách nehod v posledních dvou letech. „Řešili jsme už několik vážných nehod, jak na elektrokoloběžkách, tak třeba na elektrokolech,“ řekl vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich, který se také v klipu představí.

Známý herci i missky

Klip s názvem Poslední narozeniny je první částí pětidílné série preventivních ukázek. Měl by se objevit před Vánoci na sociálních sítích, do propagace zamíří také například v rámci Snídaně s Novou. Herci známí především z rolí na této televizní stanici se natáčení prvního klipu zúčastnili. Režisér Daniel Pánek do videa obsadil známé osobnosti, jako je například začínající filmová hvězda Tom Brenton. Hlavní role zahráli herci Jana Bernášková, Natálie Holíková a Jan Řezníček.

Významné role v klipu získaly i vítězky národní soutěže krásy Miss České republiky, které jsou zároveň aktivními členkami spolku Zachraň život, a to konkrétně Nikola Kokyová, Jana Krojidlová, Helena Čermáková a Andrea Kaplanová. Natáčení organizoval tým kolem Kocoura Preventisty, výraznou postavou byl Jiří Zima. „Počty nehod na elektrokoloběžkách dramaticky stoupají a chceme upozornit na to, aby nejen samotné děti, které se na nich často prohánějí v hustém provozu měst, ale také rodiče si uvědomili, jaká rizika to vytváří a nezapomínali na základní bezpečnostní opatření včetně například nošení helmy,“ řekl Zima.

Region zaslíbený cyklistům i nehodám

Není tajemstvím, že právě Nymbursko je díky své rovinaté krajině jedním z regionů, kde jsou kola a koloběžky využívány nejvíce. S tím jdou bohužel ruku v ruce už zmiňované statistiky nehod. Na to reagují i dopravní policisté. „Vzhledem k rovinatému terénu Polabí a husté síti hojně užívaných cyklostezek patří náš region mezi ty s největším počtem dopravních nehod cyklistů nejen ve Středočeském kraji. Při těchto nehodách bohužel často dochází k vážným zraněním a nezřídka je u cyklisty zjištěn i alkohol. V nedávné době došlo ke dvěma vážným nehodám cyklistů v Nymburce poblíž vodní elektrárny. I proto sem policisté v poslední době směřují svou činnost. Proběhly jak preventivní akce ve spolupráci s Besipem, tak se uskutečňují opakované kontroly dodržování pravidel ze strany cyklistů,“ uvedl šéf nymburského dopravního inspektorátu Josef Ulrich.

Podle zákona o silničním provozu je cyklistou nejen řidič jízdního kola či elektrokola, ale také řidič koloběžky či elektrokoloběžky. Platí pro něj tedy stejné povinnosti jako pro cyklistu. Ke statistice dopravních nehod cyklistů nemalou měrou přispívají i nehody na elektrokoloběžkách, které se pohybují poměrně rychle a oproti třeba jízdnímu kolu mají mnohdy horší ovladatelnost. „Mládež do 18 let také často zapomíná na povinnost užívat ochrannou přilbu, čímž se vystavují nebezpečí poranění hlavy, které je při uvedených nehodách velmi časté. Některé elektrokoloběžky svými parametry již ani nesplňují kritéria jízdního kola a k jejich řízení je nezbytné řidičské oprávnění,“ dodal Ulrich.