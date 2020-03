To je i případ rožďalovického domova pro seniory. Podle ředitelky Jany Příhodové část personálu právě kvůli dětem zůstává doma. „V tuto chvíli máme zajištěn dostatek personálu. Ale nemůžeme například uvažovat o tom, že by personál nějakým způsobem nahrazoval kulturní akce, které jsme kvůli známému nařízení museli zrušit,“ vysvětluje ředitelka rožďalovického domova.

Online reportáž

Někteří odborníci vyjádřili pochybnosti nad smyslem zákazu návštěv v domovech seniorů s argumentem, že sice přímo do domovů se zvenčí nikdo dostat nemá, ovšem samotní senioři ven vycházet smějí a teoreticky by tak nebezpečnou nákazu mohli sami do zařízení zavléct. Podle Jany Příhodové však právě v Rožďalovicích je možnost takové situace velmi málo pravděpodobná. „Rožďalovice jsou malé město a o lidech, kteří cestovali v zahraničí a kteří by byli případným rizikem, se obecně ví. Na druhou stranu samozřejmě nemůžeme našim klientům zakázat, aby chodili do města,“ konstatuje ředitelka.

To je také způsob, jak mají někteří příbuzní teoretickou možnost obcházet zákaz návštěv. Domluvit si se svým příbuzným z domova pro seniory schůzku mimo domov. „Tomu samozřejmě můžeme jen těžko zabránit. V tomto smyslu však komunikujeme s našimi klienty, na možná nebezpečí je upozorňujeme a také věříme ve zdravý rozum příbuzných, kteří své blízké nechtějí nakazit,“ doplnila Jana Příhodová.

V lyském domově pro seniory platí preventivní zákaz návštěv již od minulého týdne. „Na klienty taková situace samozřejmě nepůsobí dobře. Důvody našim klientům, ale i zaměstnancům vysvětlujeme. Jsme v telefonickém či e-mailovém kontaktu s rodinami a příbuznými klientů. Samozřejmostí je dodržování základních i zvýšených hygienických zásad a opatření,“ uvedl ředitel domova Jiří Hendrich.

Na udržení dobré nálady mezi klienty i personálem sází také v poděbradském domově pro seniory Luxor. „Od začátku říkám, že je důležitý optimismus a dobrá nálada. Tu se snažíme mezi našimi klienty udržovat,“ vysvětluje ředitel Jaromír Novák. V tomto domově museli odložit návštěvu rumunské velvyslankyně, kterou měli naplánovanou na příští čtvrtek.