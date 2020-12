Zásadnějším změnám (a leckdy i relativně drobnějším investicím, které by mohly nabídnout zlepšení pro současné využití) přitom často brání ohledy na památkovou ochranu objektu. Proto se v minulosti, obsáhleji třeba loni na podzim, hovořilo o plánech na možné stěhování zámeckých domovů seniorů do nových prostor; alespoň v některých případech. Domovů pro seniory „zámeckého typu“ má Středočeský kraj sedm: jsou jimi Červený Hrádek, Kolešovice, Lysá nad Labem, Rožďalovice, Smečno, Vidim a Vojkov. V zámeckém objektu sídlí ještě Domov Vraný, který slouží lidem se zdravotním postižením.

Naději na možné zlepšování nyní naznačují změny chystané v jednom z nich: v Rožďalovicích na Nymbursku se chystá zateplení. Domov přitom sídlí v zámeckém komplexu původně ze 17. století, jehož renesanční vzhled změnila barokní přestavba v 18. věku – a do nynější podoby byl upraven ve druhé polovině třicátých let minulého století. Nyní se chystají další úpravy, které by jednak měly zvýšit životní komfort obyvatel, jednak snížit provozní náklady.

Naznačuje to alespoň aktuální rozhodnutí středočeských radních týkající se vyčlenění peněz na zateplovací projekt – konkrétně převodu téměř 43,5 milionu korun, které mají sloužit na kofinancování a předfinancování projektů ke snížení energetické náročnosti objektů „Domov Rožďalovice – zámek“ a „Domov Rožďalovice – klášter“. Oba jsou součástí jednoho komplexu, kde nyní sídlí domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (což je podobné zařízení, avšak s péčí zacílenou zejména na klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence). Jejich celková kapacita dosahuje 191 obyvatel.

Radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) k aktuálnímu rozhodnutí o financování vysvětlil, že akci musí nejprve zaplatit kraj, nicméně významnou část vložených peněz má následně získat zpět díky dotacím. V rámci spolufinancování z evropských a národních zdrojů. Počítá se s podporou z Operačního programu Životní prostředí.

Plánování zateplení a dalších energetických úspor se muselo zaměřit pouze na citlivé stavební úpravy konzultované s památkáři. Nyní je hotová projektová dokumentace – a na počátku příštího roku by mělo dojít na vyhlášení výběrové řízení na dodavatele. Se zahájením stavebních prací se počítá hned po jeho ukončení – a hotovo by podle aktuálních předpokladů mělo být ve druhé polovině roku 2022.

Převody financí na změny v Domově Rožďalovice

- Projekt Snížení energetické náročnosti objektu Domov Rožďalovice – zámek: 22 130 109 Kč

- Projekt Snížení energetické náročnosti objektu Domov Rožďalovice – klášter: 21 314 569 Kč



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje