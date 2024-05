Na místě, kde se ještě před šesti týdny bruslilo, kralují dva bagry pod otevřeným nebem. Už od minulého týdne chybí poslední zbytky střechy, a v těchto dnech padly i boční stěny včetně vstupu s památnou budkou pro výběr vstupného na hokej či veřejné bruslení. Probourán je v jednom místě také otvor do kdysi vyhlášené pizzerie, místa konání diskoték i vánočních večírků. To vše mizí i s původním stadionem. Poslední připomínkou haly zůstávalo ve čtvrtek před polednem deset kovových pilířů na straně blíže k železničnímu přejezdu.

Skončila historie prvního krytého zimního stadionu v Nymburce. Po padesáti letech není po hale s ledovou plochou ani památky. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Po odklizení trosek začne ještě v létě výstavba nové haly. Ta vyroste zhruba během jednoho. Celá akce se uskuteční v režimu takzvaného PPP projektu, což mimo jiné znamená, že firma získá od města stadion za symbolickou korunu. Na svoje náklady provádí demolici i postaví nový stadion, který pak bude následujících dvacet let provozovat. S tím, že zaručí možnost jeho využívání jak pro hokejisty a krasobruslaře, tak pro veřejnost. „Znovuotevření nového stadionu je předpokládáno v červnu 2025,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

Podle informací Nymburského deníku bude mít nová hala kromě zimní plochy také moderní šatny, ubytovací část, potřebné zázemí a také hlediště se sedačkami. Podle zveřejněných informací by stadion měl mít kapacitu přibližně 670 diváků plus rezervu pro cca dalších 330 návštěvníků. V případě potřeby by tak mohl pojmout až tisícovku lidí. „Je třeba brát v potaz, že nová hala vznikne na stejném půdorysu, na kterém stojí ta současná,“ připomněl už dříve místostarosta Zdeněk Vocásek.