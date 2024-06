Míša se narodila samici Angaře a samci Balu ve zdejší Zoo před dvěma lety na jaře. Byla prvním zdejším medvídětem a oprávněně se těšila velkému zájmu jak ze strany návštěvníků, tak i chovatelů. Celá rodinka jsou medvědi ušatí.

Odjezd medvědice Míši z chlebské Zoo. | Video: se svolením Zoo Chleby

Odjezd Míši za novým životem na západ potvrdili zástupci zahrady už na začátku dubna. „Milá Míšo, náš společný čas v Zoo se rychle krátí. Dva roky uběhly jako voda a my se za tu dobu snažili vybavit tě do života vším, co budeš potřebovat. I to slušné stolování zvládáš na jedničku a při jídle se chováš jak opravdová dáma. Brzy se potkáš se svým novým parťákem, co nosí to nejkrásnější V na hrudi. Naštěstí nebudeš daleko. A navíc Zoo Görlitz, tvůj nový domov, milujeme, tak se uvidíme často,“ napsali na sociální síti její dosavadní chovatelé. O dva týdny později se uskutečnilo rozlučkové komentované krmení s Míšou a tento týden se její čas v Chlebích naplnil.

Medvědy ušaté chová zoologická zahrada od roku 2018.