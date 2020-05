Přímo v Nymburce by mohl vzniknout Dog park. Počítáno je s ním na travnaté ploše v Drahelické ulici vedle sběrného dvora. „Park bude určen pro občany a jejich psy, kteří budou moci využít oploceného prostoru s prvky agility k volnému pohybu, tréninku nebo společné zábavě. Projekt si klade za cíl vytvořit pro početnou skupinu pejskařů jejich vlastní prostor,“ uvedla k projektu místostarostka Stanislava Tichá.

Poděbrady soutěží s projektem workoutového hřiště za opravovanou halou Bios. Hřiště s cvičebními prvky by mělo vyrůst vedle cyklostezky u Labe. „Výhodou této lokality je, že se nachází vedle frekventované cyklostezky Poděbrady – Nymburk, a toto místo může sloužit ke zvyšování fyzické připravenosti nejenom obyvatel, ale také všech návštěvníků města Poděbrady,“ vysvětlil starosta Jaroslav Červinka.

V Lysé chtějí opravit hřiště v centru města. To vykazuje zásadní nedostatky. Leží mezi ulicemi Masarykova, Sokolská a Legionářů u prodejny potravin. „Konstrukce pískoviště se již viditelně rozpadá, umístění je v rámci kompozice náměstí nevhodné. Na hřišti chybí lavičky pro rodiče, ti dnes sedávají na hraně pískoviště,“ vyjmenovala některé nedostatky dětského hřiště radní Karolína Stařecká.

Projekty však podaly i některé obce. Kostelní Lhota bojuje o přízeň a tím i peníze hned na dva projekty. Jejich názvy srozumitelně vypovídají, o co v nich jde: Zřízení komunitního centra v Kostelní Lhotě a Rozsviťme kostel v Kostelní Lhotě. V Budiměřicích by zase rádi vybudovali zookoutek se stádem osmi koz a ovcí. „Chtěli bychom přetvořit nevyužitou členitou travnatou plochu na kraji obce na pastvinu pro ovce a kozy. Část prostoru byla léta využívána jako místo pro černou skládku. Obec místo vyčistila a snaží se ho udržovat, ale z důvodu členitosti to je velmi náročné. Rádi bychom z projektu zakoupili 8 kusů ovcí a koz, materiál na ohradu a přístřešek, napáječku a krmný žlab,“ píše se o projektu.

V Dymokurech usilují o pořízení tří defibrilátorů. Jeden by sloužil přímo v Dymokurech, další pak v Černé Hoře a Svídnici, které patří pod spádovou obec. V Dobšicích chtějí za přispění krajských peněz zachránit keltské oppidum.

Koutečtí usilují o bezbariérový přístup do budovy Obecního úřadu. Přibude plošina s madlem, stříška a úprava vstupu vhodná pro osoby s pohybovým omezením. V budově bude prostor bývalé šatny zrekonstruován na WC pro invalidy.

Kompletní přehled všech projektů lze nalézt a také hlasovat na stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz. Hlasování bylo spuštěno minulou sobotu a potrvá do 15. června.