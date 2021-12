Potřetí vyhlásila nymburská radnice akci Vánoce i pro opuštěné kočičky. Organizuje sbírku pro nejbližší kočičí depozit, kterým jsou Catky Poděbrady. Až do úterý 28. prosince mohou dárci v provozních hodinách úřadu přinést krmení, hračky či deky opuštěným kočkám.

„Dárečky budeme i v letošním roce shromažďovat pod vánočním stromem ve foyer radnice. Všechny dary za vás předáme do útulku pro kočky v nouzi Catky Poděbrady,“ řekla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Zájemci mohou přinést něco i pejskům. „Tentokrát však nemáme v našem útulku žádného chlupáče, a proto je letos sbírka opět zaměřena hlavně na kočky a kocoury,“ doplnila mluvčí radnice.

Nebo mohou ti, kteří mají na srdci výhradně dobro pejsků, zajet se svým dárkem do sousedních Poděbrad. Také v aule této radnice je vánoční stromeček a u něj připraven velký koš, který čeká na dary pro pejsky a kočičky. Dárci mohou nosit krmení (granule, konzervy, pamlsky), stelivo pro kočky, chovatelské potřeby či dezinfekční prostředky pro úklid. V tomto případě sbírka trvá až do Tří králů, tedy do 6. ledna.

I z poděbradské sbírky budou mít radost kočičky z místního depozita Catky. Dárky pro psy pak poputují do poděbradského psího útulku Haryk.