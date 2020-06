Cyklus bude vysílat program Déčko České televize. „Jeho námětem bude kompletně česká příroda, zvířata i lidé, kteří se přírodou obklopují,“ popsal Jakub Vágner zaměření seriálu.

Kamera zachytila nejenom stáda vzácných kopytníků, ale také to, jak pomohla uzdravit místní krajinu. Diváci tak uvidí rozsáhlé plochy rozkvetlých kopretin, šalvějí nebo zvonků, ale i tůně, které se staly domovem vzácných korýšů. „Jakub Vágner procestoval na svých dobrodružných výpravách celý svět. Když si při projíždění rezervací připadal jako na safari v Africe, byla to pro nás velká pocta. Právě to, že se nám několik kilometrů od Prahy podařilo vytvořit kousek divočiny, kterou oceňují i zkušení cestovatelé, dává projektu obrovský potenciál nejen v rámci ochrany přírody, ale i rozvoji turistiky,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.