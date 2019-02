Nymburk - Mateřinka Adélka v Nymburce rozšíří o dvě třídy. I přesto nebude přijato přes 50 dětí.

Mateřská školka Sluníčko. Tu čeká výměna oken | Foto: Deník/Lukáš Trejbal

Tak se to nakonec snad podaří. Vedení města se dohodlo s Mateřským centrem Svítání. To se stěhuje v červnu do jiných prostor. Na jejich místo v areálu Základní školy Letců R.A.F. vybuduje město další dvě třídy předškoláků mateřinky Adélka. Umístit se tak podaří dalších 50 dětí.

Situace po zápisech do mateřských škol je v Nymburce následující. Šest stávajících školek přijalo v posledních dnech 156 dětí. „Nemohli jsme přijmout 104 děti, z toho 50 z nich dovrší tří let až v září,“ spočítal místostarosta Pavel Fojtík.

Ten je spokojený, že se podařilo dohodnout s Ivou Fábinovou z Mateřského centra na předčasném opuštění prostor na RAFce. „Nakonec jsme se dohodli. Svítání končí k poslednímu červnu. My hned začneme s rekonstrukcí na dvě další třídy Adélky, která už sídlí v patře,“ řekl Fojtík s tím, že by děti mohly začít navštěvovat tyto nové třídy začátkem listopadu. „Nechci dávat plané naděje, ten listopad je reálný. Možná se to podaří i dříve,“ zamýšlí se Fojtík.

Optimismus ovšem nenajdeme u maminek, kterým dítě do školky nyní nevzali. „Mám květnové dítě a nikde nás nevzali. Od září mám nastoupit na hlavní pracovní poměr do práce. Nemám ovšem hlídání, nevím, jak to zařídím ty dva měsíce,“ uvedla Lenka Osifová z Nymburka.

Téma školky v Nymburce a neumístění dětí vyvolalo na internetu emoce. „Loni mi mateřská skončila s věkem tří let mého mladšího syna a naše finanční situace mi opravdu nedovolila zůstat doma, vychovávat si děti sama a být bez peněz. Ocitli jsme se v situaci, kdy mi druhé dítě nevzali do školky a peníze od sociálky nepřišly. Naštěstí jsem našla práci a druhého syna umístila do soukromé školky. Díky městu tak měsíčně vyplázneme nemalé peníze,“ stěžuje si například Radka.

Mateřská školka Čtyřlístek prochází důkladnou rekonstrukcí, Sluníčko potřebuje nutně nová okna. U Pejska a kočičky se chystá zateplení, ve Větrníku zase nové rozvody vody.