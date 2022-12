Zřejmě nejméně dětí dorazilo do mateřské školy Čtyřlístek nacházející se nedaleko nádraží. Do zařízení s kapacitou 74 dětí jich v úterý přišlo pouhých šest. Přesto školka i nadále funguje. Situace je totiž nárazová. Důkazem budiž fakt, že do stejně velké školky Sluníčko sídlící jen několik set metrů od Čtyřlístku a spadající rovněž pod Základní školu Komenského ten samý den zavítalo 30 dětí.