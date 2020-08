Na začátku října se společně s krajskými volbami budou konat ve třetině země i volby senátní. Týkat se to bude také volebního okrsku číslo 42, který primárně zahrnuje celý okres Kolín, ale také jižní část Nymburska včetně měst a obcí Přerov nad Labem, Semice, Ostrá, Hradištko, Sadská, Zvěřínek, Hořátev, Kovanice, Poděbrady a Sokoleč. Dále volební okrsek zasahuje také na Prahu východ, a tak hlasovat budou například i v Čelákovicích, Mochově či Nehvizdech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/František Géla

O funkci senátora či senátorky budou letos usilovat celkem 11 kandidátů. Svůj post obhajuje senátorka Emílie Třísková z Poděbrad. Ta před šesti lety kandidovala v barvách sociální demokracie, letos jde do voleb jako nezávislá kandidátka. „Téměř před rokem jsem ze sociální demokracie vystoupila. Nedokázala jsem totiž občanům vysvětlovat nekonzistentní postoje a názory, jenž k nejrůznějším společenským situacím zaujímalo vedení strany. Navíc jsem si uvědomila, že schůze, konference a podobně mi berou čas, který radši věnuji mé skutečné práci. Tou mám na mysli, že již více než 30 let pomáhám jako ředitelka Centra sociálních služeb lidem, kteří to opravdu potřebují,“ uvedla Emílie Třísková pro Deník.