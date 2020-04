Do nymburské nemocnice už jen zadním vchodem

Poté, co na začátku týdne začala stavba kruhových objezdů před nemocnicí, byl uzavřen i hlavní vchod a filtr do zdravotnického zařízení. Jediným přístupovým bodem je tak zadní vchod, kterým za daného stavu vjíždějí do areálu i sanitky.