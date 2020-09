Legiovlak je projektem Československé obce legionářské. Křižuje zemí od května roku 2015. Od počátku zhlédlo Legiovlak už 600 tisíc návštěvníků. Vlak se na Transsibiřské magistrále v Rusku pohyboval při válečných operacích československých legií. Jeho replika má za cíl probudit především v mladých lidech povědomí o československých legionářích a jejich významné roli při vzniku samostatného československého státu.

V letech 2011 až 2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem třináct vyřazených historických vagónů. Jeden z plošinových vagonů zapůjčily dlouhodobě České dráhy, a.s. Kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadací Milana Rastislava Štefánika a Klubem historické techniky RD Zvolen. Vstup do Legiovlaku je zdarma. Vagóny jsou přístupné ve všední dny od 8 do 18 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin.