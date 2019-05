Z pohledu současné politické situace je na tom lépe ohledně vyhlídek v pořadí třináctá na kandidátce hnutí Ano 2011 Marie Kaufmann. Šedesátiletá dáma uvádí jako trvalé bydliště Městec Králové a v kolonce profesí má vepsáno expertka EU, mezinárodní poradkyně.

Druhého kandidáta žijícího v našem regionu najdou zájemci na kandidátce s číslem 12. Tu tvoří koalice Rozumní a Národní demokracie – Stop migraci – Nechceme euro. Pod číslem 7 se nachází kandidát Miloslav Hudec, dvaapadesátiletý instruktor střelby z Nymburka. O sobě uvádí i to, že je členem Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex. Neúspěšně na podzim kandidoval i do nymburského zastupitelstva, a to jako lídr na kandidátce SPD. Získal 200 hlasů a nikdo z této kandidátky se do zastupitelstva nedostal.

Z našeho regionu působil v Evropském parlamentu Hynek Fajmon z Lysé nad Labem. Uspěl v eurovolbách v letech 2004 a 2009. Evropským poslancem byl tedy 10 let, od roku 2004 do roku 2014, a to za ODS. Při minulých eurovolbách před pěti lety patřilo Nymbursko mezi středočeskými okresy k těm s vyšší volební účastí. K urnám dorazilo 18,86 procent voličů. Lépe na tom byly jen okrajové regiony Prahy a Beroun.