Monumentální stavba patří do úrodného kraje Maifeld a tyčí se na skále vysoké až sedmdesát metrů. Pro zajímavost lze uvést, že hrad náleží potomkům těch majitelů, kteří zde žili už ve 12. století. Vlastně se jedná o tří rodové větve a jedna z nich na hradě stále žije. Pro návštěvníky je však důležitý fakt, že větší část objektu je přístupná veřejnosti.

Eltz se budoval po několik století, takž jsou zde zřetelné stavební slohy, od románského, přes gotiku, renesanci až k baroku. A každý styl zde kromě jiného zanechal nějakou tu věž či věžičku, takže z jedné strany nejdou ani spočítat. Ve sklepení se nachází rozsáhlá klenotnice, vystaveny jsou i historické zbraně a starobylý nábytek.

Náš autobus však míří do města Cáchy, které se nachází v nejzápadnější části Německa, těsně u nizozemských a belgických hranic. Už Římané zde na počátku letopočtu vybudovali lázeňské město o rozloze asi 25 hektarů a přivedli do něho vodu z teplých pramenů. Přešly věky, nyní zde sídlí biskup a významné technické university. Symbolem města je katedrála Panny Marie, která patří do seznamu světového dědictví UNESCO.

Se stavbou se začalo už v 8. století a chrám patří k nejvýznamnějším německým církevním stavbám. Románský chór na půdorysu pravidelného osmiúhelníku je zaklenutý ve výšce 32 metrů kopulí. Na ambitu je též umístěn mramorový trůn. Cáchy si totiž za svoji rezidenci zvolil král Karel I. Veliký a později se zde konala i jeho korunovace na císaře, roku 814 byl tady i pohřben. V dalších staletích docházelo v katedrále k mnoha dalším korunovacím na panovníky Svaté říše římské. Lze tedy říci, že během následujících století zde bylo pomazáno, korunováno a symbolicky posazeno na trůn Karla Velikého celkem třicet králů a dvanáct královen. Patřili mezi ně i čeští králové Karel IV., jeho syn Václav IV. a například také Zikmund Lucemburský.

V jedné z postranních kaplí jsme objevili oltář s obrazem našeho sv. Václava. Nelze zapomenout, že ještě před tím sem německý císař Karel I. přemístil říšské relikvie, za nimiž se vydávali poutníci z celé Evropy, kteří přinášeli městu věhlas, zisk a bohatství.

Panovník ve městě pokračoval v lázeňské tradici. Do koupelí se později, zejména v 18. a 19. století sjížděla společenské smetánka ze všech koutů Evropy. Turisté v Cáchách rovněž obdivují monumentální gotickou radnici. Za druhé světové války byla budova silně poškozena bombardováním. Rekonstrukce započala koncem čtyřicátých let 20. století a právě tady se uděluje Cena Karla Velikého. Jedná se o jedno z nejprestižnějších evropských ocenění, které zde přebírají významné osobnosti. Obvykle jde o lidi, kteří se nějakým způsobem podíleli na prosazování myšlenek evropské sounáležitosti a ideálů, ve jménu kterých byla cena založena. V roce 1991 převzal tuto cenu poslední československý prezident Václav Havel a zařadil se tak mezi další výrazné evropské osobnosti. Vše je zde pečlivě zdokumentováno, a expozice nabízí i krátkou videoprojekci.

Čechy a město Cáchy však spojuje ještě další osobnost naší historie. Jedná se o druhého pražského biskupa Vojtěcha Slavníkovce. Někteří historici soudí, že se snad mohl narodit v Libici nad Cidlinou, důkazy však chybí. Jen krátce lze připomenout, že Vojtěch zahynul v roce 997 mučednickou smrtí při misii k pohanským Prusům na polském pobřeží Baltu. V roce 999 byl Vojtěch papežem Silvestrem II. na žádost císaře Oty III. prohlášen za svatého.

V západní Evropě je znám pod svým biřmovacím jménem Adalbert. Jeho ostatky nejprve spočívaly v polském Hnězdně, odtud se v roce 1039 dostaly do Čech. Nyní je biskupova lebka uložena v relikviáři pražské katedrály sv. Víta. Koncem minulého století byly pražské ostatky podrobeny odbornému vědeckému výzkumu. Podle renomovaného antropologa Emanuela Vlčka není pochyb o jejich pravosti. Zejména z církevního pohledu pak zůstává problémem pravost Vojtěchových ostatků v Hnězdně a také lebka v Cáchách.

Téměř v centru města dnes stojí velký kostel, který nese svěcení: St. Adalbert. Samozřejmě, že jsme se k němu zvědavě vypravili, svatostánek byl však zavřený. U dveří jsme si na tabulce přečetli, že se jedná o uznávaného světce, dokonce zde byl nápis „Voitěch“, s informací, že se narodil v Praze. Takže v Cáchách mají v tomto ohledu zřejmě zcela jasno.

V příštím díle navštívíme čtvrté největší město v Německu, Kolín nad Rýnem a bývalou metropoli Spolkové republiky Německo, tedy Bonn.