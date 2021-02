V těchto dnech slaví milovická přírodní rezervace šest let své existence. Za tu dobu ukázala svůj přínos nejen v rámci ochrany přírody, mnoha živočišných i rostlinných druhů a krajiny jako takové, ale zásadně zvýšila povědomí o dění ve volné přírodě mezi laiky. A v neposlední řadě přilákala řadu turistů, což se má v dalších letech ještě rozvíjet, ovšem s ohledem na samotnou rezervaci a zvířata v ní.

Milovické rezervace divokých koní, zubrů a praturů funguje už šest let. | Foto: Michal Köpping

Poprvé na světě mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné lokalitě. Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Podobný pohled se přitom lidem nenaskytl po celá staletí, a možná i několik tisíc let. V Přírodní rezervaci Milovice se tak čas vrátil zpět do doby pravěkých lovců a prvních zemědělců. Když v lednu roku 2015 vyběhlo stádo divokých koní do první rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice, zahájilo jednu z největších změn v rámci tuzemské ochrany přírody za poslední desítky let.