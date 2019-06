Připomeňme, že sedmačtyřicetiletá žena se při chůzi na náměstí Přemyslovců před vchodem na pobočku pošty propadla po ramena do země ve čtvrtek 20. června kolem poledne. Naštěstí kromě drobných oděrek a psychického šoku neutrpěla žádnou vážnější újmu. Místo okamžitě zapáskovali strážníci, na místě byl pracovník technických služeb a přivoláni byli zástupci Vodovodů a kanalizací.

„Normálně jsem šla a najednou jsem udělala krok do prázdna. Zachytila jsem se rukama, naštěstí cvičím capoeiru, tak mám v pažích poměrně sílu. Sama jsem se pak dostala z díry ven,“ popsala Nymburskému deníku žena přímo na místě.

Chodník se však po prolomení dlaždice viditelně sesul na větším území a zástupce Vodovodů a kanalizací (VaK) potvrdil teorii, že půdu pod chodníkem podemlela voda. „Jednalo se o vodu z dešťových svodů z přilehlého domu,“ uvedl Martin Žoha, vedoucí střediska VaK Nymburk.

Podle místostarosty Bořka Černého leží tíha nápravy na majiteli chodníku, kterým v daném případě není radnice, ale právě Česká pošta. „Ta přislíbila nápravu celé situace,“ řekl Nymburskému deníku Bořek Černý.

Jelikož je prostor stále opáskován a řadu dní se kolem díry na první pohled nic nedělo, obrátili jsme se na mluvčího České pošty, jak a kdy bude tato organizace situaci řešit. Ten nejprve vysvětlil, jak podle pošty k celé situaci došlo. „Před vstupem do objektu pošty Nymburk 1 došlo vlivem poškozeného kanalizačního řadu k odplavení písčitého zásypu potrubí, následnému vzniku dutiny a propadu dlažby,“ uvedl Ivo Vysoudil z oddělení komunikace České pošty.

Z důvodu potřeby zjištění celkového rozsahu poškození byla podle jeho slov dlažba rozebrána ve větším rozsahu, zjištěna příčina a místo řádně ohraničeno proti pádu osob. „Ve čtvrtek byla již osazena nová kanalizační šachta a vyměněno poškozené kanalizační potrubí na přípojce k objektu. Následně bude prováděn obsyp potrubí a položena betonová dlažba. Práce budou dokončeny do středy 3. července,“ konstatoval Vysoudil.

Celá situace byla do jisté míry štěstím v neštěstí. Podle našich informací jen pár kroků před propadnuvší se ženou prošla stejným místem žena s kočárkem. Co by se stalo v případě prolomená dlažby jen o pár vteřin dříve, se nechce ani domýšlet.