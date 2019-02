Nymburk - Kino v Nymburce dýchá z posledních sil. Skončí? Budou diváci nuceni jezdit do Poděbrad nebo na Černý most?

Kino Sokol v Nymburce má na kahánku | Foto: Petr Bělka

Studená sprcha. I tak se dá nazvat neschválení digitalizace nymburského kina na posledním zasedání zastupitelů. Ředitelka Městského kulturního střediska Martina Martincová, která má kino na starosti, nevěřila svým uším.

A dala to náležitě najevo. Vystoupila v diskuzi po skončení základního programu schůze. „Překvapilo mě vaše rozhodnutí, můžete mi sdělit, proč jste hlasovali proti nebo se zdrželi? Pokud se to nevyřeší do prázdnin, kino skončí," vyjádřila se Martincová.

Město na digitalizaci získalo dotaci ze Státního fondu České republiky ve výši 550 tisíc korun. Zastupitelé měli na stole návrh, aby zbývající částka nutná na digitalizaci, tedy 2,3 milionu korun, byla převedena z rozpočtové kapitoly s názvem Výstavba Vědeckotechnického parku. Pro návrh hlasovalo deset zastupitelů, na schválení bylo potřeba hlasů jedenáct.

„Hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. Domníval jsem se, že vůle zachovat kino ve městě je větší. Doufám však, že to není definitivní konec biografu v Nymburce," prohlásil místostarosta Pavel Fojtík.

Zastupiteli Ivanu Semeckému se například nelíbí přesouvání peněz z kapitoly do kapitoly.

Starosta Miloš Petera nakonec doporučil hlasovat o digitalizaci znovu v červnu.