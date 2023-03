/FOTO, VIDEO/ Řada místních pamatuje budovu v Nádražní ulici mezi vlakovou stanicí a nadjezdem jako zchátralou ruinu. Před časem prošla zásadní rekonstrukcí a krásný dům už šest let slouží dobré věci. Pomáhá pacientům se selháváním ledvin, kteří v něm třikrát týdně absolvují dialýzu.

Se svými zkušenostmi s dialýzou se podělil jeden z klientů centra Karel Jiráský. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

V současné době navštěvuje nymburské dialyzační středisko 61 pacientů, kteří by se bez jeho pomoci neobešli. My jsme jej navštívili v pátek 3. března v rámci připomínky Světového dne ledvin, který připadá na druhý březnový čtvrtek.

V přízemí zdravotnického zařízení, které nese celý název Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, se potkáváme s primářkou Janou Verešovou. Jelikož za chvíli bude končit jedna směna pacientů o patro výš, půjdeme se nejdřív podívat za nimi. Ke vstupu je ale potřeba vybavit se ochranným oděvem a rouškou.

Nahoře uvidíme nejprve zdravotnické zázemí se třemi sestrami, které na přístrojích bedlivě sledují průběh dialýzy patnácti přítomných pacientů. Ti sedí ve dvou dialyzačních sálech v rouškách. Ve stejné sestavě a ve stejných hodinách se tu potkávají třeba i několik let třikrát týdně. "Sledujeme i to, aby se tu cítili v pohodlí a bezpečí, a třeba také aby se nedostavila ponorková nemoc. Vídají se opravdu často," vysvětluje primářka.

Laicky řečeno, pacienti jsou tady připojeni umělou ledvinu. "Naše moderní přístroje zajišťují náhradní funkci ledvin. Jedná se o hemodiafiltraci, která nahrazuje a koriguje vnitřní prostředí pacientů. Odstraňuje jim nadbytečnou vodu," vysvětluje Verešová.

Do dialyzačního centra docházejí lidé, kterým přestaly fungovat ledviny. A jejich funkce, které jsou pro běžný chod těla a fungování každého člověka nezbytné, jim právě tady nahradí. To potvrzuje i jeden z pacientů Karel Jiráský. "Díky dialýze mi bylo v tuto chvíli darováno takřka jedenáct let života navíc. Na dialýzu jsem začal jezdit v červenci 2012 na Mělníku, kde jsem bydlel. Později mi zemřela manželka, takže jsme hledal domov důchodců a dostal jsem se sem a už rok a půl jezdím na dialýzu právě do tohoto střediska. Sestřičky jsou hodné, pečlivé a obětavé, nemám si na co stěžovat," říká pan Karel před koncem své páteční procedury.

Primářka dialyzačního střediska v Nymburce Jana Verešová vystudovala První lékařskou fakultu a po promoci pracovala na interním oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi, později na Interní klinice nemocnice Královské Vinohrady. Odtud přešla do sítě dialyzačních středisek Fresenius, kde nejprve pracovala 15 let na Vinohradech, poté v Kladně a od roku 2021 působí v Nymburce na pozici primářky.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Čas ukončení procesu dopolední dialýzy se přiblížil, a tak jsme se s primářkou Janou Verešovou zase vrátili o patro níže, kde jsme si o problémech lidí s nefunkčními ledvinami ještě chvíli povídali.

Jak na sobě poznám, že mám problémy s ledvinami?

Pacient zjistí sám na sobě problém s ledvinami většinou až ve velmi pokročilém stadiu. Prvotní příznaky nepozná. Proto se často stává, že pacient je přivezen do nemocnice se selháním ledvin "z ulice".

To znamená, že na ulici zdravotně zkolabuje?

"Pacient z ulice" je takový náš termín. Znamená to nesledovaný nefrologický pacient, který skončí selháním ledvin. Ne tedy, že by ho nalezli přímo na ulici, ale projeví se u něj příznaky selhání ledvin a je nutné jej hospitalizovat.

Jaké ty příznaky jsou?

To jsou příznaky převodněnosti, poruchy minerálového rozvratu, vysoká hladina draslíku, která je život ohrožující…

Pardon, že vám do toho vstoupím. Abychom to trochu zjednodušili, zeptám se jinak. Co na sobě člověk ucítí? Proč pro něj ta sanitka přijede?

Problémy s ledvinami se projevují plíživě. Není to o tom, že by vám jednu hodinu bylo dobře a druhou jste zkolaboval. Projevy se mohou objevit během několika dnů až týdnů. Jsou to únava, nechutenství, pocity na zvracení, které se pak může skutečně dostavit. Pacient přestává vylučovat dostatečné množství tekutin. Otékají mu nejen nohy, ale i plíce, takže se může začít dusit. Klesá mu krevní obraz, celkově se necítí dobře. Tento stav pak může končit poruchami vědomí, bezvědomím a srdeční zástavou.

Dá se těmto situacím předejít?

Proto je tady nefrologická ambulance, která v tomto centru také sídlí. Pro pacientovu prognózu není dobré, když je přivezen takzvaně z ulice. Ale proto jsme tu my v ambulanci, kde pacienty s tímto onemocněním sledujeme, snažíme se progresi onemocnění zastavit, zabrzdit, kontrolovat ten proces a pacienta na náhradu ledviny řádně připravit. Vysvětlíme mu všechny alternativy, které připadají v úvahu. Nemusí jít jen o dialýzu u nás, může jít také o domácí léčbu. Variantou je také, že z nefrologické ambulance pacienta připravíme přímo na transplantaci ledviny a on na dialýzu vůbec nemusí.

Jaká je úspěšnost vaší léčby, pokud se to dá charakterizovat tímto slovem?

Ne, tak se to charakterizovat nedá. Žádný z našich pacientů nezemře na selhání ledvin. Ale jsou ohroženi vysokým rizikem cévních komplikací. Onemocnění ledvin způsobuje poškození cév. Naši pacienti se potýkají s častějším výskytem ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin, cévními mozkovými příhodami. To jsou ta hlavní rizika. Jsou motivovaní k tomu, aby v běžném životě drželi určitý režim, který jim pomáhá dlouhodobě dobře fungovat.

Omlouvám se za další dotaz, pokud bude znít možná až naivně laicky. Ale mohou se někteří z vašich pacientů úplně uzdravit?

Ve většině případů se to nestává. Přicházejí pacienti s ledvinami, které již nefungují. Obnova funkce ledviny je vysoce nepravděpodobná. Za moji kariéru se stalo dvakrát, že jsme někoho odpojovali od dialýzy. Zázraky se stávat mohou, ale pravděpodobné to není.