Dalším z měst na Nymbursku, které hromadně rozváží účinnou dezinfekci AntiCovid do domácností, se stala Lysá. Potřebné množství pro masovou distribuci dovezli minulý čtvrtek.

Lahve s dezinfekcí by měly mít v Lysé nad Labem všechny domácnosti. | Foto: archiv radnice

Rozvoz do domácností potvrdil a vysvětlil na stránkách města starosta Karel Otava. „Ve čtvrtek 2.dubna odpoledne se nám podařilo ze Šlapanova u Havlíčkova Brodu dopravit do Lysé 6 000 litrů dezinfekce, kterou zakoupila radnice. Složité bylo i zajištění potřebných láhví. 3 000 kusů nám darovala Kofola. Naši dobrovolní hasiči ve spolupráci se zaměstnanci městského úřadu a dobrovolníky do večera a následně celý pátek polepili a naplnili 8 000 láhví o objemu 1 l, 0,5 l a 0,25 l,“ uvedl starosta.