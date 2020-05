ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Možnost jít do školy využilo zhruba 85% všech deváťáků z této školy. V pondělí jich dorazilo přesně 36. Vytvořili tři skupiny. Budou se prostřídávat a chodit do školy dva dny v týdnu systémem pondělí, středa, jiní zase úterý, čtvrtek. Podle ředitele Vlastimila Špinky se vyučují čtyři dopolední hodiny. „Pokaždé se dvě hodiny věnují českému jazyku a dvě hodiny matematice. Vše je směřováno k tomu, aby byli připraveni na přijímací zkoušky na střední školy,“ řekl Vlastimil Špinka. Kromě školní výuky pokračuje nadále i online výuka těch, kteří ve škole nejsou.

Nabízí i obědy

Zavítali jsme do jedné ze tříd, kde právě psali úvodní test. Ten bude sloužit k tomu, aby paní učitelka poznala, jak na tom jsou s vědomostmi po vynuceném přerušení školní docházky. Školáci sedí v lavicích po jednom a mají mezi sebou rozestupy metr a půl. Všichni v rouškách.

Zájemci si na konci výuky mohou dojít na oběd. Jídelna fungovala pro zhruba desítku pracovníků školy i během karantény. Nyní podle zájmu školáků bude denně vydávat kolem 30 obědů. V kuchyni se střídají dva týmy tak, aby se jejich členové nepotkali. „Lidé z kuchyně, ale třeba i uklízečky a další provozní pracovníci jsou stejně důležití jako my a učitelé. Bez nich bychom opravdu znovu otevřít nemohli a právě o nich se skoro nemluví,“ vyzdvihuje zásluhy zaměstnanců školy její ředitel.

Za dva týdny přijde 320 malých školáků

Deváťáci jsou jen malým testem oproti tomu, co všechny čeká za 14 dnů. Až se brány školy otevřou pro stovky dětí z prvního stupně. Podle průzkumu, který si škola udělala mezi rodiči, má zájem přijít od 25. května do školy zhruba 320 dětí. Přibližně stovka z nich by ráda zůstala ve škole i odpoledne. Škola je podle ředitele už v tuto chvíli schopna zajistit 20 skupin po 15 žácích. Z 25 pedagogů nenastoupí kvůli rizikovým faktorům pouze dva. „Nemělo by se stát, že některý rodič bude chtít dát své dítě do školy a nebude mu to umožněno,“ říká Vlastimil Špinka.

Na druhou stranu jistá omezení žáci pocítí. Pokud například nebude ve stejném ročníku potřebný počet dětí na odpolední skupinu, bude rodičům nabídnuta možnost spojení s jiným ročníkem. Výuka bude zaměřena na opakování toho, co školáci zvládali před karanténou a také toho, co si měli doma procvičit. „Každý den se také na půl hodiny online spojí s dětmi, které se učí doma,“ říká ředitel školy.

Zajištěna budou přísná hygienická opatření. Včetně toho, že třikrát během dopoledne a jednou po skončení výuky budou uklízečky dezinfikovat ta nejrizikovější místa: kliky, vypínače, baterie na umyvadlech a prkénka na toaletách. Škola bude otevřená už patnáct minut před zahájením výuky a školáci si to namíří rovnou do tříd. Aby se nepotkávali v šatnách. Případné bundy si rozvěsí ve třídě.

Systém příchodu do škol už vymyšlený je, v tuto chvílí se pracuje na systému opuštění školy. Právě kvůli co nejmenším kontaktům. „Je to zásah do tradiční školy, ale zvládnout se to dá a musí. Děti jsou pořád na prvním místě,“ uzavřel ředitel školy Vlastimil Špinka.

