Zdeněk Vocásek z Nymburka se jako Mikuláš chystal na cestu městem se svou partou čertů a andělů už po dvacáté. Telefony s objednávkami mu zvoní už několik týdnů.

„Seznam návštěv vede čert, ale lidé pořád volají i mně. Zatím si je všechny do seznamu píšeme, ale samozřejmě nevíme, jak to bude a jestli bude možné chodit. Pokud bude zákaz, žádné partyzánské akce vymýšlet nebudeme a zkrátka se to pro letošek zruší,“ říká Zdeněk Vocásek.

Sám má doma dvě dcery ve věku devět a dvanáct let. Nebudou jim tradiční postavy z 5. prosince chybět? „Starší dcera to prokoukla už dávno, mladší na to přišla loni. Takže pro ně už by to napínavá podívaná ani nebyla,“ říká dlouholetý Mikuláš.

Devítiletá Klára Horáková z Městce Králové naopak ještě na čerty a Mikuláše věří, stejně jako na Ježíška. Její maminka proto přemýšlí, jak to tentokrát vyřešit. Málokomu totiž její dcera dokáže slíbit takové věci jako čertovi. „Možná si s kamarádkou, která má také dítě, uděláme čerta navzájem. Ale takového neviditelného. Za oknem u nich na dvoře připomenu všechny hříchy jejího syna. Aby to bylo věrohodné, budu pak kašlat, že nemůžu dovnitř, a balíček nechám za dveřmi. Kamarádka by pak dorazila zase k nám,“ přemítá matka školačky. Druhou variantou je návštěva kamaráda převlečeného za čerta. „Úplně vzdát to nechceme,“ dodává.

V Poděbradech na Žižkově si v jednom paneláku chce pět rodin udělat sousedského Mikuláše. „Naše děti se stejně potkávají, stejně jako dospělí tady ve vchodu. Zvládneme to sami, dva tatínkové se převlečou za čerty, Mikuláše a anděly ještě vymyslíme. Masky si vyrobíme doma,“ řekla poděbradská maminka.

Řeší samozřejmě stávající nařízení, je ale přesvědčena, že v jejich případě žádné nebezpečí nehrozí.

Deník se zeptal hygieniků, jakým způsobem budou moci 5. prosince probíhat tradiční setkání. „Na to, co se bude letos opravdu smět na Mikuláše, vám ještě nedokážu odpovědět. Stejně jako veřejnost i my čekáme na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, jaké dostaneme pokyny. Zatím je to ještě předčasné. Až se dozvíme něco bližšího, veřejnost budeme informovat,“ uvedla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Přestože návštěvy v domácnostech zatím nikdo nezakázal, i v tomto případě by měli lidé používat hlavně zdravý rozum.