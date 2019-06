Děti mají k dispozici zahradu, kde se věnují různým aktivitám, společným činnostem, spontánním hrám, mohou trávit čas tvořením na pískovišti nebo v herních koutcích z přírodnin. Poloha školka umožňuje dětem vydat se kdykoli do nedaleké přírody jako je lesopark a nábřeží Labe. Starší děti se vydávají na příklad na kolonádu a centra Poděbrad.

Ke dni rodin připravila školka ve spolupráci s Českou obcí sokolskou cvičení a mohli přijít všichni rodinní příslušníci rodiče, prarodiče i úplně malí sourozenci. Tradičně se na zahradě koná šerpování předškoláků, které doprovází umělci z Prahy. Na Den dětí navštívilo školku divadélko a pro děti byl připraven zábavný program. A aby děti co nejlépe poznávaly okolí Poděbrad, vydaly se do Křečkova do myslivny a jejího okolí.

