Od té doby se rozrostla do šesti tříd, které se jmenují Srdíčka, Obláčky, Sluníčka, Motýlci, Rybičky a Kvítka. Pro školku je charakteristické, že jsou všechny třídy věkově smíšené, což má spoustu výhod.

Po celou dobu docházky do školky mají stále stejnou paní učitelku, takže se za tu dobu dobře vzájemně znají. Do jedné třídy mohou chodit sourozenci a kamarádi společně. Zvyká si méně dětí najednou. Ty starší mohou nováčkům pomáhat a malé děti se mohou od starších přiučit a díky tomu rychleji mentálně růst. Přirozenou cestou se tak učí vzájemné toleranci. Předškoláci bývají velmi dobře připraveni do školy.

Pro školku je také velmi důležitá spolupráce s rodiči, se kterými udržují dobré vztahy. Během roku se uskuteční společné akce rodičů a dětí (zimní a jarní školka, bruslení) a slavnosti ve školce (zahradní slavnosti, vánoční besídka, oslava svátku matek).

Děti jsou zde od začátku vedeny k různým sportům jako jsou základy gymnastiky, plavání a bruslení.

Každou zimu jezdí na týden na hory, kde se učí lyžovat. Mladší děti se vypravují v doprovodu rodičů, starší to již zvládají samy. Školka se rozdělí na dvě skupiny po třech třídách. Letos se se školkou děti vypravily do Dolních Dvorů.

Na jaře děti čeká jarní školka u Pasek, kde se opět vystřídají na dvě skupiny a mladší pojedou s rodiči.

