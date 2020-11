/VIDEO, FOTOGALERIE/ Krátce před půl osmou, zadní vchod Základní školy Václava Havla v Poděbradech. Čtyři vychovatelky stojí s držátky a názvy tříd od 1.A až po 1.D přede dveřmi na plácku u stromů. Pod nohama jim šustí spadané listí a vyhlížejí po čase příchod těch nejrychlejších prvňáčků. Po měsíci a čtyřech dnech se šestiletí caparti vrací do lavic.

Prvňáčky si před návratem do tříd řádně vydezinfikovali ruce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Mezi prvními přivádí svoji Pavlínku maminka Pavla Robová. „Bylo to opravdu dlouhé. Do školy už se těšila Pavlínka a samozřejmě jsem ráda i já,“ říkala s úlevou patrnou i přes roušku. Se zákrytem části obličeje se vydali do škol i ti nejmenší. Maskované děti jsou ale pro vychovatelky i učitelky hůře rozpoznatelné. To se ukázalo ve chvíli, kdy jeden z odvážných prvňáčků bez ohledu na vychovatelky s názvy tříd zamířil rovnou do dveří školy. „Čí je to dítě?“ dívaly se po sobě tázavě vychovatelky a až tatínek, který synka přivedl, zabrzdil jeho rozhodný a nezadržitelný pochod do školy a upřesnil, že jde o chlapce z 1.B.