Jejich odpovědi by se daly shrnout do věty: Žádný problém to ve skutečnosti není, řiďme se selským rozumem.

Kavárník: pravidla vyvěšovat nebudeme

Karel Palma provozuje v Nymburce mimo jiné vyhlášenou kavárnu Charlie´s Coffee & Garden a nedávno otevřené bistro na hlavním nádraží Stanice. Druhé jmenované zařízení je vyloženě „baby friendly“, tedy k dětem přívětivé. Nedávno se v jeho prostorách dokonce konal workshop pro maminky s dětmi. „Samostatnou součástí je i dětský koutek, takže v tomto případě žádný problém nenastává,“ řekl provozovatel moderního bistra s posezením.

V případě kavárny žádná upozornění ohledně chování psát nebudou. „Kdo je zvyklý se chovat podle nějakých pravidel, tak se tak chovat bude i u nás. Kdo na to zvyklý není, nějaká pravidla na stěně mu v ničem nezabrání. My rozhodně nic vyvěšovat nebudeme a řídíme se selským rozumem. Za šest let podnikání v Nymburce jsem v tomto ohledu žádný exces nezažil,“ vysvětluje Palma. Připouští, že občas třeba někoho ke ztišení může vyzvat. „Ale obecně k nám chodí skutečně slušní zákazníci a nastavovat nějaká striktní pravidla nebudeme,“ doplnil úspěšný kavárník. Podle jeho slov může vymezení se proti chování dětí přinést spíše negativní reakce, jako se tomu stalo v případě pražského podniku, který celou současnou diskusi vyvolal.

Zmrzlinárna: chovají se normálně

Fenoménem, jehož přirozenou součástí jsou i děti, je v Nymburce už několik let podnik s názvem Zmrzlinárna. „Ten původní záměr a sdělení pražského podniku, kvůli němuž se celá diskuse vede, naprosto chápu. Ačkoliv si pro to vyjádření vybrali špatnou formu,“ řekla Deníku provozní Zmrzlinárny Kateřina Willmann. Ve svém podniku však žádná speciální pravidla upravující chování dětí zavádět nehodlá. „Špatných zkušeností v tomto ohledu máme velmi málo a drtivá většina našich zákazníků se chová slušně a v pohodě,“ konstatuje provozovatelka podniku vedle divadla.

Na jednu nepříjemnou zkušenost si ale také vzpomíná. „Byla to celá skupina s dětmi, ještě jsme maminkám pomáhali se dvěma kočárky dovnitř. Když pak odešli, zjistili jsme, že patrně některá z maminek musela jedno z dětí vysadit na parapet a čerstvě umyté velké okno bylo celé poťapkané od prstíků. Připouštím, že jsem z toho byla trochu kyselá. Ale to je opravdu výjimečný případ,“ vybavuje si Kateřina Willmann. Není zastáncem označování podniků na ty, které jsou přátelském k dětem a na ty, které ne. „Ono už samo označení, že děti nevítáte, nedělá dobrou reklamu“ myslí si provozovatelka Zmrzlinárny.

ANKETA: Jak vnímáte aktuální diskusi o možnosti úpravy pravidel pro chování či vstup dětí do bister, kaváren či restaurací?



Pavel Vršecký, provozní, Bistro U Lupiče, Poděbrady - "Sídlíme u cyklostezky a rodiny s dětmi vítáme. Když přijede najednou pět maminek s kočárky, tak je samozřejmě upozorníme, že se asi všechny nevejdou. Ale jak říkám, maximálně upozorňujeme, rozhodně nikoho nevykazujeme a žádná pravidla chování se vyvěšovat nechystáme. Dokonce u nás máme i dětskou židličku. Žádný zásadní problém s chováním dětí jsme řešit nemuseli. To je vždy věcí rodičů."



Jaroslava Kořínková, provozní, Hudební klub Mlejn, Nymburk - "K nám chodí opravdu málo dětí. Vlastně jsou to pouze děti štamgastů, kteří je občas vezmou na limonádu. Známe se navzájem dlouho a protože mě i děti znají, mám u nich určitou autoritu. A když náhodou mají tendence zlobit, tak jim vysvětlím situaci, kde se nacházejí a jak se mají chovat. Většinou se do debaty přidají i rodiče a je klid."



Filip Steiner, provozní, kavárna Káva, Poděbrady - "Zásadní omezení kvůli dětem nechystáme. Máme nedávnou zkušenost, když dítě stálo u zavřených vchodových dveří, kterými potřebují procházet lidé a rodič nereaguje. Pak musíme upozornit rodiče, aby situaci napravil. Naše kavárna je podlouhlá nudle, takže pokud se u nás sejde více kočárků, snažíme se maminkám vysvětlit, aby je odložily do chodby nebo v případě hezkého počasí si sedly na zahrádku. Tedy upozorňujeme na nějaká základní pravidla, ale žádná sedmera chování vyvěšovat na stěnu nebudeme."



Karel Palma, majitel, kavárna Charlie´s Coffee Garden, Nymburk - "Kdo je zvyklý se chovat podle nějakých pravidel, tak se tak chovat bude i u nás. Kdo na to zvyklý není, nějaká pravidla na stěně mu v ničem nezabrání. My rozhodně nic vyvěšovat nebudeme a řídíme se selským rozumem. Za šest let podnikání jsem v tomto ohledu žádný exces nezažil."



Kateřina Willmann, provozovatelka, Zmrzlinárna, Nymburk - "Ten původní záměr a sdělení pražského podniku, kvůli němuž se celá diskuse vede, naprosto chápu. Ačkoliv si pro to vyjádření vybrali špatnou formu. My máme špatných zkušeností v tomto ohledu velmi málo a drtivá většina našich zákazníků se chová slušně a v pohodě."