Základní a mateřské školy v regionu se mohou s novým školním rokem těšit na pokračující podporu ze strany projektu Místní akční plán na Nymbursku II (MAP II). Jeho realizační tým vyráží znovu do terénu s plánem aktivit pro školy i veřejnost.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Pro ty, kdo dosud nevědí přesně, o co v plánu jde, připomeňme, že tento projekt se zaměřuje na rozvoj kvality vzdělávání dětí a žáků do patnácti let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního. Realizátoři se obracejí na učitele, ředitele, rodiče, zřizovatele i samotné žáky s výzvou k součinnosti. Předkládají nabídku aktivit, která si klade za cíl podpořit školu tak, aby v ní byly děti šťastné, aby v ní byli spokojení pedagogové, aby do ní rádi docházeli a s ní ochotně spolupracovali rodiče.