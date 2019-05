A k nim má hodně co říct také doktorka Cajthamlová. Ne každý totiž ví, že tato dáma, mediálně známá zejména díky svým televizním pořadům o hubnutí, je autorkou obsáhlé publikace Abeceda moderního rodiče a věnuje se psychoterapeutické praxi. Odborná kvalifikace internistky a zároveň psycholožky jí umožňuje lépe porozumět příčinám řady psychosomatických nemocí dospělých i dětí.

Nejen za obezitou, ale za mnoha dalšími závažnými zdravotními problémy se často skrývá trápení duše. Právě o tom, jak předejít bolestem dětské duše, vyprávěla doktorka Cajthamlová s espritem jí vlastním v nymburské Inspirativní kavárně. Rady a doporučení rodičům předávala skrze autentické příběhy a zkušenosti ze svého dětství i ze své dlouholeté lékařské praxe, a tím vytvořila příjemně důvěrnou atmosféru podvečerního setkání.

Publikum se mimo jiné dozvědělo, jaké chyby často ve výchově dětí děláme, co je pro zdravý vývoj dítěte důležité a dnes chybí. Například často určujeme dětem profesní cestu, také se o ně přehnaně bojíme. „Úkolem rodičů je naučit dítě předcházet nebezpečí, nikoli je pouze všemožně před nebezpečím chránit,“ „Pokuste se svým dětem nelhat, radši řekněte nevím“, „Nevytvářejme v rodině pocit viny, aby se dítě nezačalo z něčeho obviňovat, například z rozvodu rodičů,“ to je namátkou několik z mnoha moudrých rad doktorky Cajthamlové.

Cajthamlová se představila jako renomovaná odbornice a přinesla řadu leckdy překvapivých aktuálních informací vysvětlujících některé problémy současné dětské populace. Tak třeba věděli jste, že dětská obezita je způsobená ze 40% genetikou, z 50% obézní matkou a z 10% způsobem porodu? Že stravovací preference jsou z větší části geneticky dané a dotvářejí se do deseti let života, jinými slovy výrazně záleží na tom, co dáváme dětem v tomto období na talíř? Že mají holčičky mezi 10. a 14. rokem (doba „exponenciálního růstu“) jíst o jednu čtvrtinu víc než jejich maminky a chlapci mezi 14. a 18. rokem o jednu čtvrtinu víc než jejich tátové? Že se po roce 1990 snížil počet hodin pohybových aktivit dětí z 28 hodin týdně na pouhopouhých pět? Že děti dnes trpí víc než obezitou podváhou?

Poselství tohoto inspirativního podvečera lze shrnout do tří bodů proklamovaných uznávaným profesorem Matějčkem, kterého doktorka Cajthamlová citovala. Jsou jimi vřelost, postojové vztahy a bezpečí. Pokud tohle budeme schopni svým dětem zajistit, nemusíme se o ně bát.

Do Inspirativní kavárny vás znovu pozveme v září s novým školním rokem. Vězte, že už nyní máme v kapsáři připravené zajímavé osobnosti. Příznivci kavárny, můžete se začít těšit!



Ivana Šmejdová