To je případ sobotní akce Lysá sportuje určené především dětem. Na akci měli dorazit i olympionici Adam Sebastian Helcelet a Denisa Helceletová. „Akce Lysá sportuje, která se měla konat tuto sobotu 14. 9., se z důvodu nepříznivého počasí ruší. Bohužel suchá varianta neexistuje, protože ve sportovní hale probíhá odpoledne turnaj ve florbalu a ani by nebylo možné tam vše přesunout,“ objevilo se na stránkách města Lysá nad Labem. Stejně tak posunuli i další akci. „S tím souvisí také otevření nového posezení u kaple sv. Václava. Instalace posezení se posouvá na příští týden. Pokud tedy už nebude pršet.“

Krupobití zasáhlo Nymburk v neděli před sedmou večer. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

O víkendu se konají také tradiční Jiřinkové dny, které pořádá slovečské zahradnictví Dahlia. Každoročně přijíždějí stovky návštěvníků včetně vzácných hostů. Letos má dorazit v sobotu odpoledne na křest nové odrůdy jiřinky nazvané Mánička ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Štáchová. S ní samozřejmě všechny slavné dřevěné postavičky. Dá se předpokládat, že v případě chladného počasí a deště nedorazí tolik lidí, jako předchozí ročníky. „Doufáme, že počasí bude alespoň trochu příznivé, předpověď není nic moc,“ ví majitel zahradnictví Luděk Brzák.

Podle předpovědi z úterního poledne přímo pro Nymburk by se mělo rozpršet ve středu večer a nepřetržitě pršet až do čtvrtečního večera. Přičemž teplota by se neměla dostat výš, než na 12 stupňů Celsia. Půjde tak o nejchladnější den od letošního jara.

V dalších dnech to však nebude o moc lepší. V pátek by tolik pršet nemělo. Předpověď nevylučuje přeháňky přes den a zamračenou oblohu. Teplota se bude pohybovat do 15 stupňů. V sobotu se zase vrátí vydatnější déšť, který má přetrvat po celý zbytek víkendu.

Meteorologové předpokládají, že pršet bude i v pondělí. Poprvé by mělo slunko vysvitnout příští úterý, kdy by se teplota měla přiblížit ke 20 stupňům.