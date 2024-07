Silnice je uzavřená od obchodu s hračkami v komplexu Eliška. Hned první den dělníci rozkopali povrch, takže je absolutně neprůjezdná. Z druhé strany je uzavírka, respektive zákazová značka a rozkopaná silnice kousek od vstupu do kina Sokol. Chodci projdou kolem zastávky a divadla. První den se k nim přidala i řada cyklistů, kteří by jinak museli objíždět minimálně stovky metrů.

Řadu řidičů absolutní neprůjezdnost a rozkopání Tyršovy ulice překvapily. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Dopravní značky o uzavírce ze strany od náměstí informují už od křížení s ulicí Na Přístavě za mostem. Následně na světelné křižovatce je značka směr Lysá nad Labem vyznačena rovně. Přesto někteří řidiči objeli na náměstí běžný trojúhelník, aby mohli zabočit do Tyršovy ulice. Jenže poslední odbočka, kam mohli zahnout, byla na parkoviště před Záložnou. Pak už se před zákazovou značkou a výkopy složitě otáčeli.

Ještě více řidičů však bylo překvapeno z druhé strany, tedy od železničního přejezdu u nyní už zbouraného zimního stadionu. V tomto směru je slepá ulice avizována u poslední možné odbočky vlevo do Purkyňovy ulice. Jenže desítky řidičů jakoby tomu nemohly uvěřit a pokračovaly dalších dvě metrů kolem odbočky na Velké Valy až ke kinu, kde se o neprůjezdnosti silnice přesvědčily natvrdo. „A že by dal někdo z města vědět o takovéhle uzavírce? Já jsem zahlédl jen něco o objížďce pro autobusy a úpravách provozu kvůli výstavbě chodníku. Ale o úplné uzavírce nikde ani slovo,“ vztekal se jeden z řidičů.

Tyršova ulice bude v uvedené části uzavřená po celé letní prázdniny. Od září by měla být opět v tomto úseku plně průjezdná i kvůli návratu dětí do škol. V případě delšího uzavření by byla pro rodiče i děti obtížně přístupná Základní škola Tyršova.