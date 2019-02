Poděbrady -Den sNymburským deníkem v Poděbradech provázela dobrá nálada a krásné počasí. Několik set diváků mělo možnost diskutovat o problémech, které trápí Poděbrady se starostou Jozefem Ďurčanským a místostarostkou Jiřinou Soukupovou.

Připravili jsme pro vás bohatý kulturní program, na slovíčko jsme pozvali představitele města a diskutovali o tom, zda potřebují Poděbrady obří sportovní komplex na Ostende za téměř 300 milionů, či jestli by nestačilo opravit zimní stadion a peníze investovat jinde. Na naše všetečné dotazy ochotně odpovídal starosta města Jozef Ďurčanský. Návštěvníci Dne s Deníkem mohli také diskutovat s místostarostkou Jiřinou Soukupovou přímo u studie nového sportovního areálu na Ostende, která byla k dispozici hned vedle podia.

Vkulturní nabídce deníkovského odpoledne se představila zpěvačka Zuzana Janiššová, roztleskávačky Cheer Leaders Falcon Team a country skupina To–Jo Band.

Nechyběla ani barmanská show SOU společného stravování a také šermířské představení skupiny Batalion sv. Martina, tentokrát volně na téma Piráti z Karibiku.

Příchozí se stejně jako v Nymburce mohli zúčastnit soutěže o zbrusu nový Hyundai Santa Fe.

Co zaznělo při diskuzi se zástupci poděbradské radnice

Sportovní areál na Ostende, zimní stadion nebo vánoční výzdoba v lázeňském parku. I o tom se mluvilo při včerejší akci Den s Deníkem v Poděbradech. Na naše dotazy odpovídal starosta Jozef Ďurčanský.

Skutečně bude mít město na obří sportovní areál na Ostende peníze?

Prostory zimního stadionu jsou limitované a nelze je rozšířit. Složité by bylo vyřešit tam i parkování. Větší sportovní areál je jednou z variant. Minimalizovaná varianta tohoto řešení by obnášela částku zhruba 100 milionů korun, ta maximální varianta okolo půl miliardy.

Co když ty peníze nedostanete, co když nebude dotace? Bude se něco dít i pak?

Pochopitelně, něco se bude dít i bez dotací. Ty jsou jenom podpůrnou záležitostí. Je to jakýsi bonus navíc. Když se mluví o dotacích, jde o peníze z Evropské unie. Existují ale i jiné peníze. Do tohoto města se ještě téměř žádné peníze z Evropské unie nedostaly, a přesto se tu předchozí léta něco dělo. Například na park jsme dostali dotaci 14 milionů korun a nebyly to evropské peníze. Takže jsou i jiné cesty. Je to otázka strategického plánu.

Zimní stadion se dá postupně do pořádku. Letos se udělá výměna strojovny, kompresorů, instalujeme nové výkonnější chladící zařízení. Výsledkem by měla být lepší kvalita ledu a lepší provozní podmínky.

Co se týče bazénu, každé město v republice by chtělo bazén. Otázkou však není, kde vzít 80 milionů na jeho stavbu, ale kde vzít každý rok 3 až 6 milionů na dotaci jeho provozu. A postavit bazén, který neumíme provozovat, není naším cílem.



Může si tedy město takovou finanční zátěž dovolit?

K tomu vedla dlouhodobá strategie. Nejdříve jsme dobudovali plynofikaci, vodovod a kanalizaci, schází pouze zanedbatelné drobnosti. Teď by mělo přijít na řadu dokončení rekultivace lázeňského parku a oprava komunikací a chodníků. Až budeme mít tohle všechno za sebou, pak můžeme přemýšlet o vybudování plaveckého bazénu.

Můžete slíbit Poděbraďákům, že zimní stadion přestane být popelkou města?

To můžu. Pokud tu existuje nějaký základ, měl by se dobudovat.

Jak to vypadá v tuto chvíli s koupalištěm Jezero?

V průběhu několika dnů se celá zdlouhavá záležitost uzavře.