FOTO: Nový cyklospot najdou zájemci na parkovišti u sportovní haly na Ostende

A na co se tedy návštěvníci letošních pivovarských slavností mohou těšit? Vstup do pivovaru bude možný už od rána. Celým dnem bude tradičně provázet moderátorka a zpěvačka Heidi Janků, která sama zazpívá od 15.20. Hned v 9 hodin ráno je naplánováno první vystoupení skupiny To Jo Band.

Poté se postupně na pódiu vystřídají Pohoda a Sendwitch. Ve 12.40 vypuknou očekávané pivní soutěže, takže dámy už mohou trénovat pití tupláku na čas. Před druhou zahraje místní pop rocková legenda Crossband a pak nastoupí zmíněná Heidi Janků se svým bandem. V 17 hodin dorazí populární Wohnout a hudební program uzavře v 18.30 Lucie revival.

Neobyčejný pohled na Labe se lidem naskytne v pátek. Nymburk zpřístupní hradby

Připravena bude samozřejmě bohatá nabídka piv a nápojů vyráběných ve zdejším pivovaru a celá řada dobrot na posilnění.