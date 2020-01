Desítky let nevyužívané budovy byly v havarijním stavu, postupně se rozpadaly a představovaly riziko pro návštěvníky i obyvatele města. Nacházejí se totiž v bezprostřední blízkosti stezky, kterou využívají turisté přijíždějící za velkými kopytníky i místní občané k procházkám.

Nové plány radnice vítá i ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. „Je to obrovský přínos pro rezervaci divokých koní i pro město. Torza těchto objektů výrazně narušovala přírodní charakter celé lokality. Radnici patří velké poděkování za to, že se do demolice rozpadlých budov pustila,“ ocenil počin Dostál. „Rozsáhlé plochy bývalého vojenského prostoru byly v minulých třech desetiletích zastavěny, proto je pozitivní, že se alespoň jeho malá část vrací zpět přírodě," doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Pozůstatek sovětské armády

Objekty postavila sovětská armáda, když vojenský prostor obsadila v roce 1968. Uvnitř budov byly trenažéry těžké vojenské techniky, z nichž vojáci stříleli na terče umístěné na sousední střelnici. Po odchodu sovětské armády počátkem devadesátých let minulého století zůstaly stavby opuštěné, bez využití a postupně chátraly. Začali se do nich stahovat lidé užívající drogy a bezdomovci. Před časem objekty v dražbě odkoupilo město Milovice se záměrem nebezpečné budovy zdemolovat.

Odstranění objektů výrazně pomůže celému okolí. „Návštěvníky rezervace okouzluje především to, že dvacet minut jízdy autem od Prahy a několik kroků od okraje města Milovice nacházejí ničím nerušenou přírodu. Právě krajina bez staveb, stožárů a dalších objektů se totiž stává stále vzácnější. Tři vojenské budovy patřily mezi poslední velké stavby, které pohled na místní krajinu rušily,“ doplnil Dalibor Dostál.

Vojenský výcvikový prostor v Milovicích měl pro sovětskou armádu strategický význam. Zřídila zde velitelství Střední skupiny vojsk v Československu. Podle oficiálních údajů na základně žilo 16 500 vojáků, 1 500 civilních zaměstnanců a 10 tisíc rodinných příslušníků. Šlo tak o největší sovětskou posádku na našem území. Protože však počty vojáků sovětská armáda tajila, odhadují místní historici, že celkem v Milovicích působilo 80 tisíc sovětů, některé údaje uvádějí dokonce až 160 tisíc.