/FOTOGALERIE/ Pizza, ovoce, sushi, balené vody nebo čerstvá káva. To vše dovezli místní podnikatelé a živnostníci přímo personálu Nemocnice Nymburk během posledních deseti dnů.

Děkujeme! Říkají formou jídla a pití podnikatelé nymburské nemocnici. | Foto: archiv Nemocnice Nymburk

"Borec dnešního dne!! Alexandro Gjicali. Dnes nám do nemocnice daroval 40 obědů v podobě sushi. Podělili jsme se, co to jen šlo. A tak tým chirurgie lůžka, chirurgická ambulance, sálové sestřičky a infekční oddělení moc děkují za zpříjemnění dnešního dne. Bylo to výborné,“ děkuje personál nemocnice.