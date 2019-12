Dárky pro zvířata můžete donést na radnici

Lidé, kteří o Vánocích myslí i na zvířata, mají možnost. Dárky pro psy a kočky mohou ti, co chtějí udělat dobrý skutek, donést od 2. do 18. prosince pod stromeček do foyer nymburské radnice.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

„Můžete přinést krmení, hračky či deky pod stromeček ve foyer nymburské radnice. Dárečky předáme pejskům, kteří našli dočasný domov v záchytných kotcích, o něž se starají strážníci Městské policie Nymburk. Dárky kočičkám poputují do útočiště pro kočky v nouzi Catky Poděbrady," vzkazuje mluvčí města Petr Černohous.

Autor: Olga Vendlová