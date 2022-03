Skupina je rozdělena do dvou menších po 13 dětech. Mezi žáky jsou i sourozenci Darja (10) a Dima (8). Ujet z území ohroženého válkou se s rodiči rozhodli před dvěma týdny.

Svůj domov mají ve Vinnické oblasti, která se rozkládá na jihozápadě Ukrajiny. Tedy regionem, který byl zatím postižen boji méně než jiná příhraniční místa. Sousední s Moldávií a právě přes tuto zemi se desetiletá Darja s o dva roky mladším bráškou dostali do Čech.

Relativně snadná cesta

„Samotná cesta byla v pohodě. V autobusu jsme měli k dispozici i televize. Cesta trvala celkem dva dny,“ popisují ve srovnání s dalšími uprchlíky poměrně jednoduchý transport. Posmutní až při vzpomínce na domov.

„Nechali jsme tam kočku i psa. Ty teď hlídají dědeček s babičkou, kteří tam zůstali. Každý večer si s nimi voláme a zatím jsou v pořádku a v oblasti je klid,“ vyprávějí ukrajinští sourozenci.

V Čechách i v samotné nymburské škole se jim zatím líbí. A to přesto, že dorazili jen s oblečením, které měli na sobě a příslušnými dokumenty. Všechno ostatní včetně hraček zůstalo daleko a není jisté, jestli se s tím ještě někdy shledají.

Přímá i distanční výuka

Jak zdůrazňuje ředitel školy, do léta nepůjde v případě ukrajinských dětí o klasickou výuku, ale především o jejich začlenění společnosti a získání sociálních kontaktů.

„Nikdo v tuto chvíli neví, jak tu budou dlouho, jestli tu zůstanou natrvalo a jak se situace vyvine. My v tuto chvíli počítáme s tím, že od září bychom ukrajinské děti zařadili do běžných tříd a pokračovaly by v klasické výuce s našimi dětmi,“ plánuje Cabrnoch.

K tomu je samozřejmě nezbytná výuka češtiny. V současné skupině se o ni starají dvě učitelky. S dětmi pomáhá také původem Ukrajinka, která však už dvě desetiletí žije v Čechách. A praxi pro studium na vysoké škole si právě v ukrajinské skupině plní i studentka. Náplň činnosti je různorodá. Nároky jsou samozřejmě odstupňované podle věku.

„Tady zrovna máme slečnu s telefonem, která je připojena na distanční výuku přímo z Ukrajiny. Takto na dálku přímo navazují na výuku tam, kde na Ukrajině skončili,“ vysvětluje jedna z učitelek.

Jde tedy o klasickou distanční výuku, kterou české děti tak dobře znají z posledních covidových let.

Kromě češtiny děti také počítají či malují. „Běžnou výuku mají dopoledne. Část z nich si pak rodiče vyzvednou a jdou domů. Někteří zůstávají i odpoledne na volnočasové aktivity s naší družinou,“ doplňuje ředitel.

Během několika dnů by při další nymburské základní škole měla být otevřena i školní skupina pro starší ukrajinské děti. Tedy ty věkově patřící na druhý stupeň.

Cíl výuky do letních prázdnin by však měl být stejný jako u sídlištní školy. Pokud se situace na Ukrajině nezlepší a rodiny se nebudou moci vrátit do svých domovů, naučit ukrajinské děti co nejlépe česky a od nového školního roku je zařadit do běžných tříd.