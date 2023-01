„Celé území bylo vyklizeno ještě před vznikem rezervace, ale při postupném rozšiřování se její součástí staly další plochy s ekologickou zátěží. Navíc některé skládky se ukrývaly v neprostupné vegetaci, a odkryly se až poté, co ji pastva velkých kopytníků potlačila,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci založila ve spolupráci s vědci.

Menší odpadky, jako kabely, terče nebo pneumatiky, odklízejí ochránci přírody s pomocí dobrovolníků zdarma. Na zbytky sutě, traverzy a další pozůstatky, však musí platit práci těžké techniky. Náklady na tyto aktivity přitom výrazně vzrostly kvůli zdražení pohonných hmot v důsledku války na Ukrajině. Úklid rezervace začne v nejbližších dnech či týdnech, hned jak dovolí počasí.

„Chtěl bych všem dárcům velmi poděkovat. V době ekonomické nejistoty a drastického zdražení energií, které je likvidační pro mnohé firmy a dostává do vážných potíží i mnohé domácnosti, si ochoty lidí přispět velice vážíme. Naše poděkování patří také společnosti JRD a Nadaci Via, která nás vybrala pro první sbírku v oblasti životního prostředí, jejíž výtěžek pak Fond pro udržitelný život zdvojnásobil do částky padesát tisíc korun,“ doplnil Dalibor Dostál.