Právě rychlost prací byla zohledněna už ve výběrovém řízení na dodavatele. „Jedná se o nový systém tendru orientovaný na čas. Tedy nikoliv na to, aby byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, ale aby byla co nejvíce zkrácena doba, po níž se nebude moci po daném úseku jezdit,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí ŘSD. Připustil, že zakázka je o něco dražší, než původně předpokládali. Navýšení se však vejde do 15% původní očekávané ceny. Konsorcium firem Eurovia a Strabag opraví v obou směrech osmikilometrový úsek dálnice za 208 milionů korun.