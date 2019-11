Na časté kolony v úseku D11 právě v úseku od Nymburska po Prahu si řidiči stěžují často. Dopravu brzdí nehody, ale i opravy na úsecích u Prahy, které v posledních letech probíhají. Řada řidičů tak věřila, že s brzkým rozšířením na šest pruhů se cesta za zaměstnáním či do škol stane rychlejší a bezproblémovější. Dříve než v aktuálně uvedeném termínu se však zřejmě nic zásadního v tomto směru nestane. „U D11 nám ze 154 kilometrů zbývá dostavět 60 kilometrů. Dvacet se nyní staví a zbývá zahájit posledních 40 kilometrů,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík, který však nepotěšil termínem otevření.

Jeho slova potvrdil i generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, který byl spolu s ministrem před několika dny na rozestavěné dálnici na inspekční cestě. Podle něj by měla být D11 společně s D35 dostavěna do roku 2028. „V případě D11 se kompletní výstavba, která počítá i se šesti pruhy v úseku Praha – Poděbrady, otevře nejpozději do roku 2029,“ uvedl Mátl.