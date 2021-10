Po dvouleté pauze způsobené koronavirovou situací se letos opět mohl uskutečnit Cyklozavírák. Tedy společenská vyjížďka na kolech, která má start i cíl na dvoře nymburského pivovaru a zavede cyklisty do Kerska a na krásné cyklostezky u Lysé podél Labe po obou březích řeky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.