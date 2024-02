Věž má stát na rohu ulic Nádražní a Petra Bezruče. V místech vedle stávajících vrat vedoucích na parkoviště vedle nádraží. V současné době tam stojí chátrající drážní objekt, který bude zbourán.

Novostavba bazénu v Nymburce roste před očima. Stavbaři nezahálejí ani v zimě

Prosklená stavba, známá například z Poděbrad nebo Lysé nad Labem, pojme až 118 bicyklů. Lidé, kdo si kola v cyklověži přes den uloží a budou dále cestovat s Českými drahami, by měli mít úschovu zdarma.

Původně se počítalo s vybudováním cyklověže v rámci proměny celého nádraží. O té se mluví už řadu let, ale kdy přesně začne, zatím není jasné. A město nechce s výstavbou cyklověže otálet. Přestože radnici o takový krok na konci minulého roku žádala Správa železnic. Deníku to potvrdil místostarosta Vocásek. „Máme hotový projekt, stavební povolení a peníze na výstavbu. Rozhodně není na co čekat,“ poznamenal.

Pro cestující vlakem zdarma

Správa železnic má podle jeho slov zatím jen studii na rekonstrukci nádraží, která se dopracovává do finální podoby, teprve pak bude následovat projektová příprava. Na to však nymburská radnice čekat nechce. „Správa železnic je dlouhodobě seznámena s místem stavby cyklověže, byla i účastníkem stavebního řízení,“ připomněl Vocásek.

Cyklověž je bezpečným místem pro uložení jízdních kol. U nymburského nádraží bude ideálním řešením především pro lidi, kteří ráno jezdí na kolech k nádraží, kde přesednou na vlaky a odpoledne či večer se stejným způsobem vracejí za zaměstnání domů.

Začíná Suchej únor. Problémy s alkoholem řeší poradna Respondeo často

„Pro ty, kdo budou mít v cyklověži kolo uschováno takto přes den a budou využívat České dráhy, by měla být úschova zdarma. V případě uložení na delší dobu se bude platit poplatek,“ vysvětlil místostarosta. Mělo by to být podobné jako v případě Poděbrad, kde se platí za úschovu na den pětikoruna, na dva dny deset korun.

Pokud se do soutěže na dodavatele přihlásí zájemce či zájemci a bude vybrána firma, v ideálním případě by se věž mohla začít stavět letos na podzim a pro cyklisty by mohla být k dispozici na jaře příštího roku.

Fotovoltaika na střeše

Uložení kola do cyklověže je jednoduché. Cyklista s kolem najede do žlábku a pak 25 vteřin sleduje na obrazovce, jak se bicykl ukládá na místo. Poté vyjede parkovací lístek. K vyzvednutí poté stačí přiložit parkovací lístek a na stejné obrazovce majitel sleduje, jak se kolo vrací až do jeho rukou.

Na střeše věže budou umístěny fotovoltaické panely, ze kterých bude vyrobená energie využita pro provoz objektu. Její součástí budou i dobíjecí boxy pro baterie elektrokol. Úhrada za dobíjení bude možná i prostřednictvím InKarty ČD.