Poplatek za umístění kola v cyklověžích v Lysé nad Labem, Milovicích, Poděbradech a Čelákovicích bude od letošního září možné uhradit i aplikací PID Lítačka. Někteří cestující budou moct parkovat i zcela zdarma.

Na litolské straně nádraží byla slavnostně otevřena cyklověž. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Krajští radní doporučili zastupitelstvu kraje k rozjezdu projekt, za kterým stojí Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a spolupracující města Středočeského kraje. Spuštění pilotního provozu kraj předpokládá v září letošního roku. Radní zároveň zastupitelům doporučili proplacení nákladů na integraci do systému PID Lítačky.

„Integrace je další krok k realizaci nápadu, s nímž před časem přišlo vedení města Čelákovice. Cestující budou hradit poplatky za uložení svých kol prostřednictvím aplikace PID Lítačka. Integrací cyklověží do systému PID Lítačka tak podpoříme užívání aplikace jako takové a zvýhodníme držitele vybraného sortimentu časových předplatních kuponů PID, kteří pro své cesty za prací, do škol a do zaměstnání využívají i jízdní kola a uschovávají je právě v cyklověžích,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Zdroj: DENÍK/ Jana Martinková

Jak bude platba fungovat? Uživatel aplikace umístí kolo do úschovního otvoru, zmáčkne tlačítko a vyčká na tisk úschovního lístku. Ten obsahuje čárový kód a nový QR kód s informacemi pro platbu. Lístek je nutno uschovat. Ve chvíli, kdy si bude chtít bicykl vyzvednout, otevře aplikaci, zvolí platbu parkovného za kolo, naskenuje QR anebo čárový kód a zaplatí. Aplikace následně vygeneruje i daňový doklad. Následně přiloží lístek ke čtečce cyklověže. Teprve pak dostane kolo zpět – cílem je, aby se oddělila platba v aplikaci a vydání bicyklu. „Nechceme, aby se tvořily fronty. Cestující tak může zaplatit už po cestě ve vlaku anebo v autobusu,“ vysvětlil Borecký. Aplikace bude navíc umět zobrazit informací o jednotlivých cyklověžích, třeba o počtu volných míst anebo mimořádnostech.

Za pět korun na den i zdarma

Cestující, kteří využijí aplikaci, budou parkovat za pět korun za den. Pokud jsou držiteli vybraného sortimentu časových předplatných kuponů PID, budou parkovat zdarma. Náklady za uložení kola ponese kraj. Uložení zdarma bude mít cestující na jeden den, a to se zakoupeným pásmem, ve kterém se cyklověž nachází a pokud zároveň bude mít kupon délku trvání čtvrt roku a více.

Cyklověže v kraji používá stále více lidí. Lysá nad Labem je specifická

V cílovém stavu bude možné parkování kol platit třemi způsoby . „Prvním je, že uživatel zaparkuje kolo a zaplatí jej přímo u terminálu věže. Druhý způsob počítá s tím, že uživatel použije InKartu Českých drah a třetí počítá právě s aplikací,“ konstatoval Borecký.

Integrace biketoweru do PID Lítačky by měla vyjít na zhruba 2,84 milionu korun s DPH. Finanční zajištění akce, kdy by kraj měl zaplatit náklady na úspěšný rozjezd projektu, musí ještě schválit zastupitelé. „Předpokládáme, že peníze IDSK poskytneme v květnu. Dále IDSK objedná potřebné úpravy cyklověže. V létě by měla být funkčnost otestována a v září předpokládáme zahájení pilotního provozu,“ dodal Borecký.

Biketowery, které jsou otevřeny non-stop, jsou ve Středočeském kraji vybudovány v Lysé nad Labem (2x), Milovicích, Berouně, Poděbradech, Čelákovicích a Kolíně.