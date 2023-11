Na zhruba devatenáct a půl milionu korun by mělo vyjít mimoúrovňové křížení cyklostezky a plánovaného silničního obchvatu Lysé nad Labem v prostoru Poděbradovy ulice. Krajští radní schválili projektový záměr a jeho zařazení do investičního zásobníku akcí. Na vybudování lávky či podjezdu (optimální řešení vyjde právě ze studie) by měly jít především peníze z unijních anebo národních dotačních titulů.